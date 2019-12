Daniela Feijoó: “Aprovecho mi aquí y mi ahora”

Daniela Feijoó, protagonista de ‘Chapa tu combi’, no solo celebra el éxito de la telenovela y la buena química que ha logrado con su partner Emanuel Soriano, con quien está a punto de vivir una relación amorosa dentro de la ficción, sino que, en vísperas de cerrar el año, comenta sus planes de buscar la internacionalización.

PUEDES VER Daniela Feijoó y el reto del protagónico

“Estoy emocionada con todo lo que está pasando en mi vida. En el 2018 hice mi debut en teve y este año ha sido mejor. Deseo que el 2020 sea tan bonito o mejor. Me estoy preparando con clases de canto y baile para complementar mi trabajo de actriz. El año que viene me voy con todo”, señaló Daniela.

“En mis planes está hacer cine y ya tengo un par de propuestas, pero también está buscar una oportunidad fuera del país, pero quiero ver todo lo que se me da aquí antes de irme”, indicó.

“Confío en que todo llega en su momento, así que cuando sienta que es la hora de irme lo haré. Por lo pronto aprovecho mi aquí y mi ahora”, continuó Daniela para luego referirse a su primer rol protagónico.

PUEDES VER Leslie Shaw y Diego Val terminaron su relación, asegura Rodrigo González

“Creo que Paloma es una pieza más del barco, no creo que tenga más relevancia que los demás personajes. En poco tiempo le he agarrado cariño, es una mujer capaz de reprimir sus sentimientos para no desviarse de su objetivo que es la búsqueda de justicia, aunque la presencia de Henry (Emanuel Soriano) la hará creer nuevamente en el amor”, anota.

“Ha sido difícil sobrellevar la situación por la que Paloma pasó, perder a su enamorado en una tragedia (hecho inspirado en un caso real), pero estoy contenta y agradecida con la producción de la telenovela y sobre todo con el público que es muy cariñoso conmigo tanto en la calle como en redes”.