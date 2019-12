Lizbeth Rodríguez rompe su silencio tras denuncias de abuso contra Badabun

Luego que distintos youtubers se unieron para denunciar públicamente a Badabun por abuso laboral, acoso sexual y homofobia, la estrella Lizbeth Rodríguez decidió pronunciarse para dar su descargo.

Según señaló Rodríguez, ella no estaba enterada de lo sucedido en la empresa, donde ella es el rostro principal por su programa “Exponiendo Infieles”.

PUEDES VER Badabun: Youtubers afirman que dueño del canal abandonó el país

Lizbeth señaló que estaba en un evento trabajando y que no vio el video protagonizado por Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui, Dani Alfaro, y Juan De Dios Pantoja, sus excompañeros de trabajo.

“Yo no he ido a la empresa, y no he tenido el estómago para ver los videos de mis amigos (por los youtubers). Sepan que cuentan con mi apoyo", expresó ‘La chica Badabun’ al inicio de su video.

Asimismo, la conductora de “Exponiendo Infieles” señaló que ella no ha sido víctima de abusos en Badabun. “A mí en lo personal no me ha pasado eso y lo desconocía totalmente”, sentenció

Despiden a César Morales, CEO de Badabun

Frente a las distintas acusaciones contra César Morales, la empresa emitió un pronunciamiento oficial sobre el accionar del dueño del canal. De acuerdo a la publicación, el empresario fue removido del cargo de director general.

Comunicado de Badabun. Foto: Instagram oficial.

“Todo el equipo que conformamos la empresa Badabun lamentamos profundamente los hechos sucedidos durante los pasados días, razón por la que César Morales Jiménez ha sido removido de su posición como director general”, se pudo leer al inicio del comunicado.

“Nuestra visión es siempre trabajar bajo los lineamientos de honor y justicia, de tal forma que en caso de ser requerido habremos de cooperar enérgicamente con las instancias y autoridades pertinentes con el objetivo de que deslinden responsabilidades o se hagan valer las leyes de nuestro país”, se agregó.