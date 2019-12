Amanda Bynes preocupa a fans tras dejar centro de rehabilitación

La actriz Amanda Bynes fue una de las figuras más importantes de la cadena Nickelodeon, pero su carrera tuvo un claro retroceso tras verse envuelta en el mundo de las drogas y el alcohol.

Han pasado los años y tras recibir ayuda de especialistas para poder recuperar su carrera, la actriz de 33 años viene preocupando a sus fans por un reciente informe publicado por el portal E! News.

PUEDES VER Amanda Bynes sorprende con rehabilitación total para hablar de su oscuro pasado

Según el medio estadounidense, una de sus fuentes reveló que Amanda Bynes viene preocupando a sus familiares tras huir de un centro de rehabilitación y su paradero es desconocido.

Amanda Bynes habría abandonado centro de rehabilitación. Foto: Instagram oficial.

Cabe mencionar que la exestrella había decidido ingresar a un centro especializado tras el impacto que recibió su entrevista para la revista PAPER Magazine, una de sus primeras conversaciones públicas tras haber estado envuelta en escándalos.

En dicha entrevista, la actriz había mostrado arrepentimiento por los episodios que protagonizó tras estar envuelta en el mundo de las drogas y el alcohol. “Estoy muy apenada y avergonzada de las cosas que dije”, contó Bynes a Paper Magazine.

“No puedo regresar el tiempo, pero lo haría si pudiera. Y lo siento mucho por quienquiera al que haya lastimado y quienquiera que le haya mentido porque esto verdaderamente me corroe por dentro. Me hace sentir tan horrible, me enferma y me entristece. Todo por lo que trabajé durante toda mi vida, parece que todo lo arruiné en Twitter. Definitivamente no es culpa de Twitter, es mi culpa”, agregó.