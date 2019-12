Yaco Eskenazi asegura que no sale a la calle para no serle infiel a Natalie Vértiz

Los más recientes escándalos por infidelidad de Pedro Gallese y Pedro Loli han impactado a todos en la farándula peruana. Ante esto, el esposo de la modelo Natalie Vertiz, Yaco Eskenazi, fue consultado por la deslealtad en las parejas, a lo que el exchico reality sorprendió a todos al confesar que para evitar tentaciones prefiere no salir a la calle.

Yaco Eskenazi fue abordado por la prensa quienes, entre otras cosas, no dejaron pasar la ocasión para pedirle su opinión sobre los ampays de infidelidad del portero de Alianza Lima y del cumbiambero, a lo que el esposo de Natalie Vértiz contestó.

“Creo que cada pareja tiene su propia historia, su propia realidad; no estoy justificando y solo ellos saben lo que pasa dentro de su casa. El matrimonio implica compromiso y el compromiso es lealtad, entonces, no puedes ser desleal con tu pareja. Y si en algún momento te equivocas tienes que ver la manera de resarcir el error o ver si es que eso es lo que quieres; porque tampoco hoy se vive en una época donde la separación es algo imposible o dramático. Si una pareja ya no funciona, sepárate, no le hagas daño”.

Ante esto, Yaco Eskenazi agregó que antes de conocer a su esposa no tuvo una conducta ejemplar en lo que se refiere al terreno del amor.

“Antes de conocer a Natalie no era muy correcto, pero gracias a Dios la vida se me presentó así. Conocí a Natalie y con ella conocí el amor y el compromiso. Ahora mi vida se rige en torno a eso. Ello no me hace inmune, la vida es una carrera de largo aliento”.

Ante esto, el exchico reality reconoció que para evitar caer en la infidelidad su receta es mantenerse en casa, no salir a lugares donde sabe se encuentran todo tipo de tentaciones que podrían llevarlos por el terreno de la infidelidad.

“... Por eso no salgo a la calle, porque ¿Para qué voy a estar en lugares donde sé que hay tentaciones?... Claro, uno tiene que evitar la tentación. Si a uno le gusta jugar no vas a pasar por la puerta del casino...”

Esta declaración provocó la risa de los periodistas, pero Yaco Eskenazi continuó aseverando que tanto hombres como mujeres estaban expuestos a diversas tentaciones en el transcurso de sus relaciones sentimentales. Todo esto sin dejar de agregar que Natalie Vértiz lo llena como hombre en todos los aspectos.

“... Los hombres y las mujeres no nos podemos hacer los locos. Es una realidad que existe en parejas que se quieren. Gracias a Dios eso a mí no me pasa. Estoy feliz con mi esposa, no necesito nada más. Ella alimenta todo el ego que necesito tener alimentado”.

Finalmente, cuando le preguntaron si, de cometer una infidelidad, Natalie Vértiz lo perdonaría o si el exchico reality haría todo lo posible para recuperar a su esposa y su familia, este aseguró que:

“Yo no sé si remaría para que me perdone, porque no sé si una relación funcionaría después de ello (la infidelidad)”.