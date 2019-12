Tilsa Lozano se presentó en “El show después del show” luego del destape de unas conversaciones entre Jackson Mora y su archienemiga Olinda Castañeda. La modelo no pudo evitar quebrarse al comentar sobre el escándalo en el que se ha visto involucrada y ahora, el luchador, da explicaciones sobre el caso.

Algunas horas atrás, la popular ‘Tili’ arremetió contra Olinda y aseguró estar cansada que la modelo se meta con su reputación: “Desde que fui madre traté de alejarme de los escándalos, por eso para mí es muy doloroso que durante tres semanas se haya manchado mi honra y mi nombre”.

Durante su entrevista con Ethel Pozo, la exconejita no pudo evitar soltar algunas lágrimas al recordar los malintencionados comentarios que ha venido recibiendo en sus redes sociales durante las últimas semanas y cómo esta situación ha perjudicado a su familia, en especial a sus menores hijos. “El daño ya está hecho y todos esos mensajes que yo he recibido en redes sociales durante tres semanas, ya están ahí y el dolor ya está ahí”, expresó Tilsa.

Ante esta situación, el deportista decidió mandarle un sentido mensaje a la expresentadora de televisión y le pidió disculpas por el daño causado. “En ningún momento hubo triángulo amoroso, ni he jugado a doble cachete como muchos dicen por ahí. Primero tuve una relación con Olinda Castañeda y después es que empecé a pretender a Tilsa Lozano, asumo la responsabilidad por todo lo que está pasando”, comentó el boxeador.

Jackson Mora sobre Tilsa Lozano: “Es una persona muy importante para mi”

Jackson Mora admitió que no quiere perder su amistad con la exvengadora y le pidió tener una conversación para aclarar los malentendidos sobre su polémica relación. “Le pido una charla para explicarle todo, no quisiera perderla como amiga, es una persona muy importante para mí”, declaró. Del mismo modo, aseguró que cortará toda relación con Olinda para poder tener una nueva oportunidad con Tilsa Lozano. “Le he tenido mucho cariño, pero la amistad no va a poder seguir, que cada uno siga su camino. Ya no nos hagamos más daño", declaró.

Tilsa Lozano sobre Jackson y Olinda: “Han manchado mi honra”

A pesar de las declaraciones, Tilsa Lozano expresó que continuará con la demanda interpuesta a su archienemiga, puesto que considera que toda esta situación pudo haber tenido un motivo detrás. “Ella dijo en ‘El valor de la verdad’ que me odiaba”, expresó.