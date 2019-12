Shirley Arica contó su verdad sobre el veto de Latina, su amoríos con Jefferson Farfán y cómo Christian Cueva “la afanaba”. La polémica modelo cuestionó a Pamela López, esposa del seleccionado peruano por “soportar” sus infidelidades.

La popular 'Chica realidad’ reveló todo lo que iba a salir en “El valor de la verdad”. Sentada en el set de “Magaly tv, la firme”, la modelo confesó cómo el “Aladino” peruano.intentó conquistarla.

Durante la entrevista Magaly Medina le consultó a Shirley Arica qué opinaba respecto a las conversaciones que tuvo la esposa de Christian Cueva con Alexandra Méndez, ‘La Chama’ tras su aparición en el programa de Beto Ortiz.

“La verdad yo no me rebajaría a pedirle pruebas a (...) la otra. No entiendo”, indicó.

Luego de confirmar que Christian Cueva intentaba enamorarla, Shirley Arica lanzó un duro calificativo contra Pamela López, pareja actual del futbolsita peruano.

“Yo si escucharía un rumor así, simplemente chau, gracias y acabaría la relación. Y ella todavía se va a casar... En verdad yo creo que está loca”, señaló la polémica modelo.

Como se recuerda, Shirley Arica se suma a la lista de modelos que han acusado a Christian Cueva de querer conquistarlas. Hablamos de Alexandra Méndez, Chris Soifer, Vania Bludau e incluso se rumorea que también se acercó a Rosángela Espinoza.

Finalmente el programa de Magaly Medina, la modelo aseguró que el comportamiento del futbolista no cambiará pese a que está por casarse con Pamela López el próximo 21 de diciembre, mismo día que Edinson Flores ‘Orejitas’ le dará el sí a su novia.

“Porque creo que con todos los rumores que han salido de él (Christian Cueva) No va a cambiar, ni casándose, ni nada”, acotó Shirley Arica sobre Christian Cueva en el programa “Magaly tv, la firme”.