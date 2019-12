Selena Gómez anda misteriosamente desaparecida en Instagram, pero no por ello deja de generar noticia. Esta vez, la cantante causó conmoción entre sus seguidores al lucir un nuevo look donde resalta su nuevo corte de cabello y vestimenta que emula bastante a la moda utilizada durante la década de los años setentas.

Todo comenzó durante la gala de los American Music Awards 2019 (AMAs) donde la intérprete de “Lose You To Love Me” lució no solo un vestido color neón de la prestigiosa casa diseñadora Versace. El look de Selena Gómez hizo recordar al usado en los años noventas. Es decir, el cabello con las puntas hacia dentro y la raya al medio.

En dicha ceremonia, Selena Gómez combinó dos estilos en uno sin que ambos desentonaran. Pero, en esta ocasión la estadounidense lució un nuevo look que la transporta décadas más atrás, en específico una que hace recordar a los años setentas ¿En qué consistió?

Esta vez, su cabello destacó por su nuevo flequillo, así como unos jeans de tiro clásico ‘flared’, el cual acompañó con un abrigo de pelo de mango, junto con unos lentes de sol tipo aviador.

Al respecto, “Vanity Fair” destaca que esta combinación de parte de Selena Gómez ha sido más que acertada: primero porque “el flequillo largo y abierto es perfecto para todas esas mujeres con la cara redonda y pelo rizado”.

La publicación especula que este cambio de look tiene no solo que ver sus más recientes sencillos donde busca hacer una catarsis de su pasado para seguir adelante, sino también con el próximo lanzamiento de su nuevo disco, el cual será publicado a nivel mundial el próximo 10 de enero de 2020 y cuyo nombre aún no se conoce.

Selena Gómez en Instagram

Desde el 24 de noviembre Selena Gómez ha bajado, drásticamente, su actividad en Instagram, mientras que la regularidad de sus historias ha ido disminuyendo. Muchos aseguran que esto se debe a que la cantante está afinando detalles para lanzar su próximo álbum.

A pesar de esta ausencia, la cantante sigue siendo una de las personalidades con mayor número de seguidores en Instagram alrededor del mundo al contar, a la fecha, con un total de 163 millones 498 mil 076 followers.