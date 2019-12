Redacción

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi conforman uno de los matrimonios mas sólidos de nuestra farándula. Sin embargo, la pareja que ya lleva cuatro años de feliz matrimonio no está libre de caer en la tentación de la infidelidad. Sobre ello se pronunció Yaco.

“Siempre lo he dicho: antes de conocer a Natalie no fui muy correcto con las relaciones que tuve, pero gracias a Dios con mi esposa conocí el amor y ahora me dedico a cuidar a mi familia. Eso no me hace un santo, ni mucho menos inmune a la infidelidad. La vida es larga, es un camino de largo aliento, pero hay que evitar las tentaciones”, dice el conductor del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

“De mi parte no salgo a lugares donde sé que hay tentaciones, prefiero evitar. Pero tanto los hombres como las mujeres no nos podemos hacer los locos, la infidelidad es una realidad que existe en parejas que se quieren o no. De repente hay un momento en que otra persona te llama la atención, es así. Gracias a Dios a mí no me pasa, porque mi mujer alimenta todo mi ego, pero cada familia tiene su propia historia”, afirma.

Lo que sí tiene claro Eskenazi es que no perdonaría una infidelidad. “No perdono una cosa de esas, el matrimonio es un compromiso y el compromiso es lealtad y no puedes ser desleal. Si el error lo cometo yo, sinceramente no sé si remaría para que me perdonen, porque no sé si una relación funcionaría bien después de una infidelidad, pero uno nunca sabe”.

De otro lado, Yaco se refirió a sus proyectos para el año que viene. “Estoy muy contento y agradecido. Voy a cerrar un 2019 muy bueno no solo familar junto a mi esposa y mi hijo, sino satisfecho porque ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ha resultado el programa más visto de los domingos. El año que viene continuaré con el programa”, dijo. “Me provoca actuar también, espero que salga un proyecto interesante”, comentó.