Kate Candela y Paula Arias se encuentran enfrentadas por lanzamiento de la misma canción

Kate Candela estuvo como invitada en el magazine “Mujeres al mando” para contar sobre el mediático enfrentamiento y alejamiento con Paula Arias, su exjefa en “Son tentación”.

Dicha 'gresca' se habría iniciado por el lanzamiento en simultáneo del nuevo tema musical llamado "Señora". La canción fue estrenada por la ahora solista y por la orquesta de salsa, ambas, con sus propios 'arreglos'.

Kate Candela.

En el informe de “Mujeres al mando”, las artistas fueron interrogadas sobre este confrontamiento, pues podría tener repercusiones en cuanto a derechos de autor se tratase.

"Si, yo me quedé así (sorprendida). Aunque no lo crean, ha sido completamente casualidad. Es raro, no lo voy na negar, cualquiera de las dos partes va a pensar que yo he querido sacar el mismo tema que ella o viceversa”, expresó Paula Arias tras ser consultada sobre dicho tema.

Ante las declaraciones, Kate Candela reaccionó poniendo en duda la ‘casualidad’. “Yo antes de lanzar la canción hice una promoción. A los días veo que comienzan a salir cosas sobre el tema que iba a lanzar “Son Tentación” y dije ‘super mala onda’. Si me dolió. Yo no creo que haya sido una coincidencia", aseguró.

“Yo me salí bien de la agrupación, pero luego hubieron problemas que yo no quisiera tocar. Yo no tengo una buena relación con Paula Arias y ella lo sabe. No es personal, todo es netamente de trabajo", agregó la cantante.

En ese sentido, Paula Arias no cruzó los brazos y arremetió contra su excompañera de orquesta. “Yo no voy a dejar de tocar un tema que es completamente producido por nosotras. En sus shows, Kate Candela hace todos los ‘covers’ que ha hecho en Son Tentación”, sostuvo.