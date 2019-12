Yaco Eskenazi revela su punto de vista respecto a los sentimiento de Jefferson Farfán y los vínculos con la salsera Yahaira Plasencia.

El esposo de Natalie Vértiz contó que tuvo una breve conversación con el futbolista para reunirse, pero esto no pudo concretarse debido a que se encuentra de viaje con su hija mayor en Estados Unidos.

También habló del reciente ampay de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia en Miami presentado en el programa de Magaly Medina.

“¿Con Yahaira? Mira yo hablé con el hace unos días porque íbamos a ir a comer un ceviche, pero me dijo que se acababa de ir a Miami con su hija... No con Yahaira”, declaró a los medios.

“¿Qué también? Muy bien, qué bien porque se sentirá contento por fin de gritar a los cuatro vientos lo que siente, ¿no?”, agregó Yaco Eskenazi respecto a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.

En tal sentido, el esposo de Natalie Vértiz reflexionó del por qué el futbolista no podría hacer público que retomó una relación son la salsera.

“No debe ser fácil para él. Porque mira si así no más cuando no oficializa, cómo lo presionan y le preguntan y le hacen, imagínate si llegara a oficializarla, todo lo que se le vendría encima”, indicó Yaco Eskenazi.

“Hay que pensar en ellos, en los seres humanos, no verlos como personas famosas, ellos son seres humanos y no debe sentir cosas personales y tal vez no quiere que nadie sepa”, manifestó el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

Finalmente, Yaco Eskenazi dijo que ve bien a Jefferson Farfán en cuento a su estado anímico y también dijo estar de acuerdo si es que Yahaira Plasencia regresaría con su amigo. “Yo hablé con él y lo sentí bien. (...) Que viva el amor para todos”, acotó.