Jefferson Farfán se encuentra de vacaciones en EEUU junto a su hija y Yahaira Plasencia. Por eso, aprovechando su cercanía a tiendas de exclusivas marcas, el futbolista decidió buscar los regalos que hará en Navidad.

El seleccionado nacional tenía entre sus opciones un reloj Rolex, un anillo o una cadena de diamantes, cuyo precio oscila entre 5 mil y 195 mil dólares.

Pero el programa “En boca de Todos” deslizó la idea de que podría estar buscando un anillo de compromiso para formalizar su relación con Yahaira Plasencia.

Desde mediados de agosto, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán fueron vinculados nuevamente. Semanas después fueron captados disfrutando de un viaje a Cuba. Ninguno de los dos ha querido confirmar o negar la relación, pero la cantante manifestó al programa “Mujeres al Mando” que no le importa si las cámaras los llegan a ver juntos.

“De ese tema no pienso hablar. Ya dije lo que tenía que decir. Lo hemos pasado super bien, me he divertido un montón en grupo, en amigos y todo chévere. No tengo nada que decir. Y si nos ampayan o no (con Jefferson Farfán), ¡Bacán! no tengo problemas, ya nos ampayaron muchas veces”, confesó la artista.

Sin embargo, la relación habría sido confirmada en uno de los conciertos de la popular “Yaha”. Durante el show, uno de sus músicos le dijo en el escenario “Ya vaya nomás. Usted no está soltera”, mientras la cantante esbozaba una sonrisa.