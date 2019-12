Harvey Weinstein negocia millonario acuerdo con 30 de sus víctimas sexuales

El otrora poderoso exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, acusado de decenas de cargos relacionados con abusos sexuales a actrices y trabajadoras, llegó a un acuerdo tentativo valorado en 25 millones de dólares con una treintena de víctimas que lo habían demandado por vía civil y que le permitirá no tener que admitir su mala conducta.

Sin embargo, según informó The New York Times, el pacto requiere de aprobación del juzgado y una firma final de todas las partes, pero las negociaciones entre los abogados de las víctimas y los de la compañía de Weinstein, que se hará cargo del pago, están por cerrarse y con aprobación preliminar. Para ello, debe elaborarse un documento final, más largo y detallado, que requerirá aprobación por parte de al menos dos jueces, uno de la corte federal de Delaware que supervisa la declaración de bancarrota de The Weinstein Company y otro de la corte federal de Nueva York.

Pese a todo, el acuerdo podría no prosperar por objeciones de algunos abogados que representan a víctimas que no se han mostrado a favor de sellar esta resolución. De aprobarse, este pacto permitiría a Weinstein librarse de buena parte de las denuncias contra él y su antigua compañía, The Weinstein Company. De los 25 millones de dólares, 6,2 millones se dividirían entre 18 víctimas y ninguna conseguiría más de 500.000 dólares.

Una de las actrices víctimas, Katherine Kendall, declaró al Times que está decepcionada con los términos del acuerdo pero que los ha aceptado para no bloquear que otras víctimas pudieran acceder a una recompensa. “No me gusta, pero no sé cómo ir tras él. No sé qué puedo hacer”, dijo Kendall.