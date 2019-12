El valor de la verdad: Lucía de la Cruz sería la próxima en ocupar el ‘sillón rojo’

Beto Ortiz causó revuelo entre sus curiosos seguidores de Instagram al publicar una instantánea donde aparece la criolla Lucía de la Cruz en el set del polémico programa “El valor de la verdad”. La imagen despertó la intriga de los cibernautas, pues el periodistas suele promocionar a los invitados del espacio a través de la mencionada red social.

“Solteros pero no desatendidos. Ese es nuestro slogan para el 2020. Siempre es una suerte poder sentarse a conversar con una leyenda como la gran Lucía de la Cruz”, escribió el presentador del espacio de Latina en la descripción de la foto.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar y a pocos minutos de ser compartido, el post de Beto Ortiz ya cuenta con casi 6 mil corazones y cientos de comentarios halagadores para Lucía de la Cruz. “Este domingo sale, no me lo pierdo por nada”, “Me encanta”, “El lo máximo Lucía”, “La brava de las bravas”, “¡Asu! La gran Lucía en el sillón rojito, a ver esperaré”, fueron algunos de los comentarios.