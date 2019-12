Tula Rodríguez se mostró emocionada al recibir un mensaje de parte del futbolista Edison Flores, durante el programa “En boca de todos”. Pero la impactante noticia ocasionó que la conductora se desmayara en el programa del 11 de diciembre, por lo que tuvo que ser socorrida por sus compañeros.

La noticia giró en torno al matrimonio del futbolista con Ana Siucho que se celebrará el sábado 21 de diciembre en Lima. Aún no se sabe si el popular ‘Orejitas’ invitó a la conductora de televisión a su boda. Sin embargo, ella está dispuesta a ingeniárselas para asistir al evento, porque ha advertido que “sí o sí” estará en la boda de Edison Flores.

Tula Rodríguez ha estado practicando sus pasos de baile para lucirse en la boda del futbolista a quien le ha enviado un contundente mensaje. “Edison Flores, te lo digo a ti, por encargo del ‘Puma’ Carranza, tu tío, y por la amistad que nos une, espero mi parte para que no me hagan este desplante público y la gente no se burle”, expresó la también actriz.

La boda de Edison Flores y Ana Siucho

El futbolista y su novia Ana Siucho se comprometieron en mayo de este año. A partir de ahí comenzó la cuenta regresiva para su matrimonio que se festejará en el Estadio Monumental.

Según el programa “Magaly TV La firme” asistirán un promedio de 800 invitados entre los que resaltan jugadores de universitario y diversos artistas, quienes disfrutarán del show de orquestas nacionales e internacionales. La conductora de espectáculos también dijo que la boda podría costar entre US$ 400 mil y US$ 500 mil.