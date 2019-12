Danna Paola: “No hay que etiquetar al amor”

Por: Jannina Eyzaguirre

La voz de Danna Paola se escucha dulce y cálida a través del auricular. La actriz y cantante mexicana, famosa por su interpretación como Lucrecia en la serie ‘Élite’, se toma unos minutos para conversar con La República y revela que el próximo año viene al Perú. “Estaremos haciendo algo muy especial”, dice.

¿Cómo describirías tu música? ¿Qué hace que guste entre los jóvenes?

Es espontánea. Estuve siete años retirada de la música, entonces era importante acercarme a mis letras, contarles cosas a mis fans. Los últimos tres temas (incluido ‘Oye Pablo’) son historias verídicas. Yo creo que es lo que más quieren saber los fans de uno como artista, que nos pasan cosas como a todos. Además, no me gusta ser una más del montón, intento buscar que mi música tenga mi sello y mantenga mi esencia.

Tienes 14,4 millones de seguidores en Instagram, cómo manejas el tema, porque muchas veces las redes son muy agresivas.

Con inteligencia y cuidado porque al final son una herramienta de trabajo que me acerca a mis fans y al mundo. Creo que las críticas de alguna manera te ayudan, pero nadie tiene la certeza de saber quien eres, ellos no definen quien eres. Solo los que te conocen al 100% como tu familia o tus amigos son los que saben cómo es tu personalidad. No digo que mis fans no me conozcan, pero es muy diferente la percepción de afuera que la que hay en el interior. En fin, trato de no tomarlo personal, me divierto mucho y comparto lo más que pueda de la manera más orgánica posible.

Hablemos de ‘Élite’ y Lucrecia. Leí que cuando grababas en España te sentías más libre, ¿qué tanto ha afectado la fama a tu vida tomando en cuenta que iniciaste tu carrera cuando eras muy niña? ¿En algún momento te ha lastimado?

Sí, muchas veces, creo que son etapas. Pero el haber tenido la oportunidad de mudarme a España dos años fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Yo estaba en un círculo vicioso, no sabía lo que quería. Buscaba nuevas cosas y emociones y, definitivamente, la libertad que tuve en España el primer año, de caminar por la calle en el anonimato, fue algo que nunca viví porque tengo 20 años de carrera que no han sido fáciles de sobrellevar. Me ha tocado duro, he tenido altas y bajas. Es un proceso y el vivir lejos de tu familia y costumbres te ayuda a madurar más como ser humano. Esto me ha hecho más fuerte. México es más restringido, aquí me siento como Rapunzel en su torre, no es que no me guste salir, pero es el trabajo, la seguridad, el tiempo. Aquí siento que las horas no me alcanzan.

¿En qué se parecen Lucrecia (Lu) y tú?

Tenemos mucho en común sobre todo por mi perfeccionismo, el nivel de exigencia con nosotras mismas, el querer que todo salga bien, el apoyar incondicionalmente a las personas que queremos y no recibir lo mismo a cambio. También con algunas inseguridades, pero hubo cosas que me ayudaron a ser más segura de mí, aprender a decir que no, por ejemplo. Sentar mi personalidad pero de buena manera. Las cosas malas de Lu, eso sí que no.

¿Es verdad que Jorge López y tu están enamorados o es un caso más que nace de la fantasía de los fans de querer convertir la ficción en realidad?

(Risas). Yo creo que lo más importante es que no hay que etiquetar al amor, el amor es muy libre, las personas si se quieren no deben tener etiquetas de que si son novios o no. Entre Jorge y yo hay una relación muy especial, nos queremos muchísimo y aparte tenemos una química increíble y hemos coincidido en un lindo proyecto dos latinoamericanos representando a nuestras raíces. Creo que los fans se emocionan mucho y quieren que el amor traspase la pantalla, pero hay mucho amor de por medio, por supuesto, Jorge como mi compañero muy especial.