Shirley Arica se hizo presente en el set de Magaly Medina, para contar uno de sus ‘affaire’ que ha tenido con el futbolista peruano Jefferson Farfán luego que el seleccionado terminara su relación con la salsera Yahaira Plasencia.

La chica realidad contó cómo se llevó a cabo su romance con la foquita, “Estuve con él en su ‘break’ con Yahaira. Me lo chapé sí pues, pero no recuerdo dónde exactamente, es que fueron varias veces. (...) Fue en realidad como un año entre ida y vuelta”, dijo la modelo.

Por otro lado la conductora Magaly Medina aprovechó la presencia de la mediática modelo para realizarle algunas preguntas sobre su relación con Christian Cueva, ya que la modelo últimamente ha sido vinculada con varios personajes del mundo del deporte.

"Me sacó a bailar, pero no es mi tipo. A mí físicamente Cueva no me gusta porque es muy enano, a mi gusto. Yo soy enana y necesito un chico alto. Es bien chiquito y su cara es rara”, relató Shirley.

A su vez, “la chica realidad” reveló que dichas reuniones a la que ella asistía se realizaron en el mes de junio de este año, donde solo asistían modelos que no eran conocidas en el mundo de la farándula.

De la misma manera, la excombatinte, Shirley Arica resaltó el nombre de varios seleccionados con quién también habría tenido una ‘encerrona’ entre los mencionados a parte de Christian Cueva se le escuchó decir el nombre de Luis Advíncula y Yoshimar Yotún.

Ante estas revelaciones la polémica conductora Magaly Medina quedó sorprendida con el relato de Shirley Arica, la famosa “urraca” aprovechó en enviar sus comentarios para los que viene siendo ampayados futbolistas.

“Era una reunión para que estos jugadores se visiten lejos de sus esposas y parejas parejas oficiales y tenga una distracciones y las chicas estaban dispuestas a jugar su mini partido”, precisó Magaly Medina.