Brad Pitt sigue revelando nuevos secretos sobre su vida íntima. Esta vez el famoso actor de Hollywood confesó su adicción a la marihuana cuando iniciaba su exitosa carrera en el cine.

En entrevista con The New York Times, el exesposo de Angelina Jolie señaló que en los años noventa no se sentía tan a gusto con la fama y ello lo llevó a consumir drogas.

Recientemente el actor también había contado sobre su adicción al alcohol como una “vía de escape” a sus problemas. Este hecho influyó en la ruptura de su matrimonio con la actriz de “Maléfica”.

Sobre la marihuana, Brad Pitt señaló: “Ha habido momentos en los que he visto fotos de mí mismo de hace años y he dicho: ‘Ese joven tiene buena pinta’. Pero en realidad no me sentía tan bien por dentro. Me pasé la mayor parte de los noventa escondiéndome y fumando hierba”.

“Me sentía incómodo con toda esa atención. Llegué a un punto en el que estaba encarcelándome a mí mismo. Ahora salgo a la calle y vivo mi vida y, en general, la gente es bastante buena”, contó en dialogo con el medio estadounidense.

Brad Pitt confiesa detalles poco conocidos de su adicción al alcohol

Brad Pitt se sincera sobre su alcoholismo: “Lo vi como un escape”

Pocas veces Brad Pitt es tan íntimo como en esta ocasión, quizás porque su interlocutor ha sido nada menos que su amigo el veterano actor Anthony Hopkins el cual abarcó tres puntos específicos de la vida del actor: su adicción al alcohol, su dificultad para expresar sus sentimientos y sus más grandes errores.

El galardonado actor preguntó al exesposo de Angelina Jolie por los motivos que lo llevaron a refugiarse en la bebida, a lo que este contestó de manera muy directa: “Lo ví como una manera de escapar”.