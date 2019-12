Beto Ortiz: “Yo compito con Gisela desde el 2012 y le he ganado años completos”

Beto Ortiz no dudó en dar sus descargos sobre las afirmaciones del productor de Gisela Valcárcel, Armando Tafur, quien resaltó que en varias oportunidades logró superar el rating de “El valor de la verdad”, a pesar de su gran éxito.

El periodista no quiso arremeter en contra del productor, sin embargo, fiel a su estilo apuntó que el programa que conduce siempre tuvo mayor éxito que “El gran whow”, “El artista del año” y ahora “El dúo perfecto”. “Yo no lo voy a mandar a callar, ha sido respetuoso con nuestro programa y ha reconocido cuando le hemos ganado en buena lid y tenemos que hacer lo mismo”, señaló.

“Si hacemos la cuenta, yo compito con Gisela desde el 2012 y le ha ganado años completos. O sea, que si él quiere contar, que cuente a desde el 2012 a ver cuántos programas ha ganado él y cuántos he ganado yo. No le va a asalir a cuenta la contabilidad, mejor que no haga el inventario”, ironizó Beto Ortiz.

Por otro lado, el polémico periodista se animó a dar algunos detalles sobre los programas de “El valor de la verdad” que aún no emite Latina y porsupuesto, la edición en la que Shirley Arica se sienta en el temido ‘sillón rojo’.

“Yo soy un proveedor, no soy figura del canal. Tenemos que entregar ocho programas en estos días para podernos ir de vacaciones de veranos. Si lo ponen en una semana o en un mes no es rollo mío. Yo no puedo exigir que saquen el programa en esta semana", explicó.

Además, la figura televisiva reveló que el éxito del programa que conduce en Latina se debe a la popularidad y carisma de sus invitados. “Cuando el programa es muy revelador y cuando son influencias muy conocidas o el invitado es muy divertido, esas son las ediciones del programa que más funcionan”, señaló.