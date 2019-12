Andrés Calamaro tuvo desafortunados comentarios en Twitter acerca de la vida profesional de la cantante española. ”Están inflando a Rosalía y no le hace falta. Tanta atención periodística no es positiva para un artista musical. Todavía no es un éxito mundial”, comentó el cantante argentino.

El intérprete de “Flaca” terminó su polémica publicación con una metáfora grotesca: “La engordan como a un chancho para matarlo y hacer morcillas”.

El tweet se realizó a través de la cuenta “Brad Pitbull“(@bradpitbull666), un seudónimo que el cantante utiliza para expresar su opinión personal sobre diversos temas y conversar con sus seguidores.

Sin embargo, la ascendente carrera de la cantante española parece contradecir los controversiales comentarios de Calamaro. Rosalía ha ganado siete Grammys Latinos y tres premios MTV. Sus videoclips tienen incontables visualizaciones, ha sumado siete millones de seguidores en Instagram y tiene alrededor de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify.

La vertiginosa carrera musical de Rosalía

La cantante española ha comenzado a brillar este año, pero su carrera artística comenzó hace más de una década. Su espectacular voz, que cuando era pequeña hacía derramar lágrimas de emoción a su familia, junto a su ingenio para combinar en sus canciones el flamenco con melodías urbanas la llevó al éxito.

Lanzar el disco “Mal querer” la llevó a aumentar la cantidad de sus seguidores y obtuvo buenas críticas en diferentes países.

Además Rosalía ha revolucionado su imagen. De aparecer sentada en un silla al puro estilo de un cantautor de Flamenco, ahora muestra una puesta en escena donde su ropa tiene un rol protagonista . Sus coreografías son trabajadas con más cuidado, pues la perfección en la estética es lo primordial.