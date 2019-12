Tilsa Lozano estuvo este miércoles (11) en el programa ‘El Show después del Show’ para aclarar todas las especulaciones sobre el tema de Olinda Castañeda y Jackson Mora, pues se le acusó de ser la tercera en discordia en el romance.

Quien estuvo muy atento viendo las declaraciones de la ex ‘Vengadora’ fue Rodrigo González. El exconductor de ‘Válgame Dios’ compartió con sus fanáticos su opinión sobre cómo percibió a Tilsa y lo que decía.

Al ser consultado por las declaraciones de Daniel Bernal sobre el Loco Vargas, la jurado de “El dúo perfecto” lamentó que algunos medios le den tribuna a personas que hablan y ofenden sin mostrar pruebas.

“No solo es responsabilidad de quien habla, sino también de quien da su medio de comunicación para que otra persona hable: hay que tener pruebas”, declaró.

Ante esto, Rodrigo González estuvo publicando por partes la entrevista y enviando mensajes sobre Tilsa Lozano: “Ella, la bien intencionada. La que no califica a nadie. A la que siempre le fallan. Ella, la difamada ¿Justo ahora piensa en la familia del Loco? Ay Sor Tilsa es ahora. ¿Llora sin lágrimas igual que Pedro Loli o es idea mía?”

Tilsa Lozano no quiere hablar de Olinda Castañeda

La ex ‘Vengadora’ Tilsa Lozano que no volverá a hablar sobre esta situación y pidió a Olinda Castañeda y Jackson Mora que solucionen sus problemas entre ellos, pero que ya no la citen.

No obstante, aclaró que sí seguirá con el proceso legal contra su rival porque ella cree que hay algo extraño detrás de todo el asunto, pues en el pasado la modelo admitió en “El Valor de la Verdad” que detestaba a Lozano.