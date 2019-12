Yiddá Eslava opina sobre la infidelidad tras casos de Pedro Gallese y Pedro Loli

Tras los recientes casos de infidelidad de Pedro Gallese y Pedro Loli, la actriz Yiddá Eslava fue consultada respecto al tema y dio su punto de vista sobre si se podría perdonar a la pareja luego de que se le haya descubierto con otra persona.

Dentro de este contexto, la también exchica reality declaró a un conocido medio de prensa local y con su carácter característico, opinó.

Yiddá Eslava.

"Con todo este tema de la infidelidad yo creo que hay infidelidades e infidelidades. Por ahí, supongamos, tu novio fue a pasar una noche con sus amigos, se emborrachó y viene una tipa borracha, se le acerca (a dar un beso) y le toman foto", inició su discurso en relación a cómo algunos hombres fueron captados con alguien que no es su novia.

“¿Crea conflicto? crea conflicto. No digo que se puede perdonar al toque, pero es una situación que se puede conversar. Pero una situación que tú has descubierto que tu pareja tiene una relación paralela, que van a hoteles a consumar sus cochinadas, ahí yo no lo perdonaría porque tiene muchos momentos para arrepentirse”, argumentó al diario Ojo.

"Si en todos esos momentos no han logrado darse cuenta de lo que están perdiendo, al fin, cuando ya terminan de hacer sus cochinadas ‘ay, perdón’”, agregó Yiddá Eslava.

La artista comentó también que si a estos "infieles" no los hubieran descubierto, ni siquiera habrían puesto alguna confesión de arrepentimiento.

Pedro Gallese pide perdón en vivo.

"Yo no le creo, yo no acepto (...) si no lo hubiesen descubierto, seguirían haciendo sus cochinadas, no me vengan a mí. Ese tipo de infidelidades yo no las perdonaría ni fregando”, expresó.

La actriz reveló que tanto ella como su pareja, Julián Zucchi, tienen muy en claro el tema de infidelidad. “Él sabe y yo también, es igual para ambos casos. Yo también tengo amigas, yo también salgo, también puedo sacar los pies del plato. Ambos estamos en igualdad de condiciones para fregarla o no hacerlo”, advirtió.