Pamela Franco a Isabel Acevedo: “No soy una tercera en la relación”

Pamela Franco tiene el panorama amoroso en claro y no dudó en defender la relación que mantiene con Christian Domínguez, pese a que ninguno de los dos haya oficializado su romance.

En una entrevista para el programa “Válgame”, la vocalista de Alma Bella se sinceró sobre lo que piensa de Isabel Acevedo.

“Si no le importa, debería cerrar el capítulo de Christian completamente y hablo en todos los aspectos. Así haya más que decir, si no le importa, así sí lo estaría demostrando”, declaró Pamela Franco.

Cuando le recordaron que Isabel Acevedo le había calificado como la “tercera” persona en el enfrentamiento con Christian Domínguez, la vocalista aseguró que ella es la pareja del líder de la Gran Orquesta Internacional, y que si hay un tercero en el tema, es ella.

“Yo creo que está equivocada porque yo no soy una tercera. En este caso, ella es un tercero y sí me importa (el tema) porque está involucrada la persona con la que yo estoy. Pero no me he querido meter porque Christian es una persona grande y sabe solucionar sus cosas”, manifestó.

Isabel Acevedo habla de las camionetas de Christian Domínguez

Pese a que la bailarina Isabel Acevedo gritara a los cuatro vientos que no tiene intensión alguna de quedarse con las camionetas, en una entrevista para el programa “Mujeres al mando”, dejó entrever que sí había pensado en quedarse con los vehículos de Christian Domínguez.

“Tengo muchas personas que me dicen ‘quédatelas, ¿para que las vas a devolver’? Sí también, lo pensé (quedárselas), obviamente porque tengo todas esas posibilidades, soy la propietaria y puedo hacer lo que a mi se me de la gana”, indicó.