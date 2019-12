El clan Kardashian es una de las familias más populares del mundo del espectáculo, pues sus integrantes son reconocidas personalidades que suelen acaparar titulares con cada acción que deciden realizar. Esta vez, la matriarca Kris Jenner causó gran polémica al revelar qué es lo que piensa regalar para Navidad.

La matriarca de las Kardashians conversó con el medio especializado People sobre sus planes para celebrar las fiestas navideñas. Durante la entrevista, Kris Jenner adelantó la sorpresa que recibirán los miembros de su familia y amigos, pues todos recibirán lo mismo: un vale para aplicarse botox.

Kris Jenner decidió ser práctica a la hora de escoger el regalo que sacará sonrisas a su círculo más intimo y eligió los bonos para hacerse el tratamiento estético como el mejor de los regalos. Así lo reveló ella misma, quien es una usuaria asidua de este tratamiento de belleza.

Kris Jenner y sus hijas Kourtney, Khloe y Kardashian sorprendidas en la alfombra roja de los People's Choice Awards 2019.

“Este año solo voy a hacer la compra en un sitio. ¿A quién no le gusta el Botox? A mí desde luego me ha ido fantástico”, explicó Jenner. A diferencia de otras ‘socialités’, Kris Jenner no cree que sea arriesgado o peligroso aplicarse este retoque estético, “Si eres responsable y lo consultas con tu doctor, creo que funciona. Llevo usándolo años”, recomendó.

Cabe señalar que las integrantes del clan más famoso de Estados Unidos, suelen ser acusadas de abusar del bisturí. Kim Kardashian ostenta el cambio más notorio, pues su actual figura dista mucho de sus inicios en el año 2000, cuando empezaba a hacerse conocida.

La figura de Kylie Jenner es también motivo de estudio, la menor de las Kardashians afirma que su espectacular cambio físico se debe a su desarrollo natural y a un buen maquillaje, sin embargo, muchos medios norteamericanos aseguran que se ha retocado los labios para que luzcan más voluminosos y también su barbilla, pómulos y nariz tienen un aspecto distinto y más estilizado.