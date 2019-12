La revista especializada en la industria musical, Billboard nombró a la cantante colombiana Karol G como la Mejor artista latina de Billboard del presente año 2019. Un reconocimiento que se suma al Premio Grammy Latino al mejor artista nuevo 2018, entre otros.

La artista de nombre Carolina Giraldo Navarro superó a otras cantantes de renombre como su compatriota Shakira, la dominicana Natii Natasha y las norteamericanas Becky G y Selena Quintanilla.

Billboard ubicó a Karol G en el top 10 de la lista de artistas latinos de fin de año, la intérprete de “Ocean” se encuentra en el noveno lugar, muy por encina de artistas de la talla de Nicky Jam, el “Dúo de la historia” Wisin & Yandel y el mexicano Christian Nodal.

El medio especializado también clasificó a las 5 mejores canciones Hot Latin Songs, el listado está encabezado por “China”, tema en el que participa Karol G junto a Anuel AA, Daddy Yankee y Ozuna & J Balvin. El segundo lugar es de “Tusa” canción que Karol G y Nicki Minaj acaban de lanzar y se ha convertido en todo un éxito, continúan la relación “Secreto”, “Culpables” y “Créeme”.

El gran éxito de Karol G en el año 2019 se basa en el rendimiento de la lista semanal de Hot Latin Songs, desde el 01 de enero del 2019 al 30 de noviembre del mismo año.

Foto captura: Instagram Karol G

Por otro lado, Karol G decidió compartir sus triunfo con todos sus seguidores de Instagram, donde publicó un mensaje de agradecimiento por la gran acogida de su más reciente tema “Tusa”. ¡Así me desperté hoy !CÓMO PA’ MORIRME! La primera colaboración femenina en debutar #1 EN LA HISTORIA! Gracias @nickiminaj For being part from day one. Reina ¡Gracias equipo !", escribió la pareja de Anuel AA.