La estrella de ballet y actor Jack Burns, falleció el pasado 1 de diciembre y a 10 días de su deceso, la causa de su muerte aún no ha sido revelada por las autoridades de su natal Escocia, la policía tampoco aclaró si se trató de una situación de violencia y no tienen sospechosos.

Karen y Robert, padres de Jack Burns, anunciaron que los servicios funerarios tendrán tendrán lugar el jueves 12 de diciembre en la iglesia de St Mary en Greenock, todos los miembros de la Academia Élite de Danza, donde Jack asistía, están invitados.

Jack Burns era un alumno sobresaliente en su escuela de danza, incluso, el talento y compromiso que demostró en varias producciones de la BBC hizo que muchos lo consideraran como “el próximo Billy Elliot”. El recinto educativo abrirá sus puertas para quienes deseen rendir honores a su estudiante.

La causa de la muerte de Jack Burns aún no ha sido revelada

Burns ganó gran popularidad cuando obtuvo un papel en la serie producida por Netflix, Outlander, historia basada en los libros escritos por Diana Gabaldon. Además de esta producción, el joven artista también protagonizó el thriller británico In Plain Sight en el 2016 y en otra producción de Netflix, llamada One of Us.

Jack Burns era toda una promesa para la actuación y el ballet, pues aparte de sus estudios de danza, también era parte de la Academia de Artes Escénicas de la Escuela de Teatro del Reino Unido, donde también era un laureado alumno.

La institución quiso homenajear a Burns estableciendo que todos los niños y jóvenes de su escuela llevarán sus sudaderas con capuchas del grupo juvenil preferido de Jack. La repentina muerte del joven artista ha sorprendido a sus fanáticos y compañeros de estudio y trabajo, la familia se encuentra muy consternada y han compartido toda la información acerca del último adiós al adolescente, para que todos puedan despedirlo.