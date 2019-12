Gian Piero Díaz hizo desplante a Maju Mantilla en vivo [VIDEO]

Gian Piero Díaz y Mathías Brivio, conductores de “Esto es Guerra”, fueron reconocidos como el mejor dúo de la televisión peruana del 2019. Por ese motivo, la producción de “En boca de todos” les dio un premio y destacó su desempeño en la pantalla chica.

Frente al veredicto, Maju Mantilla se habría mostrado disconforme, pues indicó que mejor dupla le parece Gian Piero Díaz con Johanna San Miguel, quien por el momento se encuentra como jurado del reality de Latina, “La voz kids”.

De acuerdo con la ex Miss Mundo, la popular ‘Chata’ a estas alturas de su vida ya no le daría ganas de conducir junto a Mathias Brivio, por lo que se le vería mucho mejor al lado de la ex figura de “Combate”. Esto causó la incomodidad de unos de los conductores de “Esto es Guerra”.

Gian Piero Díaz dejó con los brazos abiertos a Maju Mantilla. (Foto: captura)

Al darse cuenta de ello, Maju Mantilla trató de arreglar la situación y habló sobre el excelente desenvolvimiento de los presentadores frente a las pantalla de América TV.

“Nuestro agradecimiento a ustedes. Nuestro cariño sincero. Son una personas agradables, carismáticas, alegres. Han llegado a lo más profundo de la casa de todos los peruanos y por eso los queremos bastante”, indicó la conductora de “En boca de todas”.

Gian Piero Díaz agradeció sus palabras; sin embargo, a los pocos minutos Mathias Brivio decidió abandonar el set del programa sin que Maju Mantilla concluya su discurso, causando la tristeza de la presentadora de televisión.

Como era de esperarse, el popular ‘Pipi’ no quiso dejar solo a su compañero y decidió también retirarse del set de televisión, dejando con los brazos abiertos a la ex Miss Mundo, quien disponía darle un abrazo al presentadora de “Esto es Guerra”.