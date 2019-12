Christian Domínguez a ‘Chabelita’ por camionetas: “Cuando uno quiere entregar algo lo hace”

El pleito entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez por las camionetas que compró el cumbiambero, las mismas que puso a nombre de la ‘Chabelita’, pero que esta aun no devuelve, parece no tener cuando acabar. Es por ello que, cansado de este tema, el líder de la “Gran Orquesta Internacional” volvió a pedir a su expareja que le entregue sus autos.

Cuando fue abordado por los hombres de prensa, estos le recordaron que Isabel Acevedo había dicho que Pamela Franco no tenía por qué meterse en un tema, que no le compete, aduciendo que los terceros no tienen que opinar.

Christian Domínguez y Isabel Acevedo.

Ante esto, el cumbiambero, visiblemente fastidiado, solo atinó a decir: “No me interesa hablar de ese tema. Eso ya es algo, totalmente, absurdo. Hablarlo es terrible, no tiene sentido. ¿Por qué da tanta vuelta? La cosa es muy simple. Cuando uno quiere entregar algo lo hace y sin necesidad de decirlo. Toma y se acabó. Punto. Esa es la respuesta, acá no hay conversación; cuando alguien quiere hacer algo lo hace y no necesitas cámaras”.

Isabel Acevedo quiere entregar camionetas

Y es que vale mencionar que cuando Isabel Acevedo estuvo en “Mujeres al mando”, fue cuestionada si tenía intenciones de entregar las camionetas que Christian Domínguez compró y puso a nombre de la ‘Chabelita’.

Isabel Acevedo.

“Yo se la quiero pasar a él, pero no desea que la pase a su nombre. El problema es con él, así que yo creo que se la tengo que entregar a él. No a otro... Se la doy y terminamos todo. Yo quiero estar tranquila”, expresó Isabel Acevedo.

En dicho programa, ‘Chabelita’ confesó que no necesita de las camionetas pues, destacó, que ella trabaja y que las cosas que ha conseguido las tiene gracias a su trabajo: “Todo el mundo sabe que yo trabajo y él me conoció trabajando, así que yo no necesito de eso (quedarse con las camionetas de Christian Domínguez)”.

Ante esto, Isabel Acevedo dejó entrever que Christian Domínguez, al final de la relación, no se portó nada bien con ella: “Las personas que hacen las cosas mal quieren hacer lo que sea para poder limpiarse. Pero, yo estoy haciendo las cosas bien: obra bien y te va bien, así que yo estoy tranquila”, puntualizó.