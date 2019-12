Alejandro Tommasi es un reconocido actor mexicano que últimamente ha preocupado a todos sus fans con sus más recientes publicaciones en redes sociales. Y es que el intérprete de 62 años ha decidido abrir su corazón y confesar que su vida no solo no ha sido fácil, sino que en la actualidad no tiene a nadie alrededor que le brinde un poco de amor.

En su cuenta de Facebook, el actor, visiblemente afectado por su situación actual, decidió abrir su corazón y revelar algunos de los problemas que lo aquejan.

El actor empezó de esta manera: “Nadie sabe del dolor que me retuerce el alma. Nadie busca darme amor y calma. Solo Dios que me recibe, en su ternura y me ve, abraza con su amor allá en la Gloria”.

Todo esto habría pasado desapercibido sino fuera por la siguiente frase que ha alarmado a más de uno: “Ya me voy y se acabó mi historia, rezaré para tener clemencia. Gracias doy por su cariño, no a todos, que me dieron un momento de paciencia. Los tendré en la memoria de mi alma”.

El tono del post de Alejandro Tommasi se puso más oscuro y sentimental cuando comenzó a dar una especie de “despedida”: “... Y vendré a agradecer en el camino. Solo digo, gracias por ser lindos en mi pobre vida que se acaba. Buscaré una luz en su mirada cuando recen por mi alma en el cielo”.

Pedro, pronto el actor mexicano borraría la publicación al darse cuenta de la preocupación que generó en sus seguidores, lo que lo llevó a publicar un video donde aseguraba que se encontraba bien.

“Gracias gracias . No puedo más que agradecer a Dios y a todos y todas ustedes por sus bellas atenciones y sus lindas palabras de aliento. Dios los bendiga a todos. Los quiero mucho y no les fallaré. Aquí estaré como siempre lo he hecho, con alegría y muchas ganas. Soy bendecido", expresó nuevamente en Facebook.

Y es que, en más de una ocasión, Alejandro Tommasi ha revelado que su vida ha sido muy dura, llena de rechazo y de amor no correspondido.

Para empezar, con el rechazo de su madre. A pesar de haber conseguido el éxito mediático como intérprete al consagrase como primer actor en México, su vida personal ha estado plagada de sin sabores, sobre todo su relación con Óscar Ruíz, a quien le llevaba una diferencia de 30 años.

Todo parecía marchar bien en la pareja que, incluso contrajo matrimonio secreto en 2011, pero que ya arrastraba algunas conocidas peleas entre ambos, basados en las diferencias de edad (percepción del mundo, preferencias, estilos de vida) condiciona.

Lamentablemente, el matrimonio no duró mucho y a los 4 años de la boda, Alejandro Tommasi toma la decisión de divorciarse de Ruíz. Los motivos de la separación fueron las constantes y brutales agresiones tanto físicas como psicológicas a las que fue sometido el intérprete mexicano.

Pero, a pesar de las agresiones y peleas mediáticas, Tommasi decide retomar el romance con Óscar Ruíz en 2017, al punto de entregarle un anillo de compromiso, pero en esta ocasión no se llegó a concretar boda alguna.

Sin embargo, este nuevo camino de su relación no evitó que regresaran viejos demonios del pasado, y no tardaría mucho para que se hicieran presentes, nuevamente, episodios de agresión, denuncias ante los medios de comunicación, pero trascendió que en la intimidad seguían juntos, lo que confundió a muchos de cómo es que ambos personajes llevaban su situación sentimental.

Todo parece indicar que el post en Facebook no es sino el reflejo de su frustración ante la tóxica relación que Alejandro Tommasi mantiene con Óscar Ruíz, que parece estar sumido en una profunda depresión.

De hecho, en entrevistas pasada, el primer actor mexicano ha confesado que no es ajeno a estos episodios depresivos, ya que en diversas ocasiones ha tenido sentimientos encontrados: “... Hay momentos de desesperación y de sentimientos que chocan entre sí por un asunto que no termina, que ustedes conocen (su divorcio) y me perturba a diario”, expresaría en su momento Alejandro Tommasi a Infobae.

A pesar que el actor declara estar soltero, lo cierto es que Óscar Ruíz se ha encargado de revelar algunos pasajes de la vida privada de Tommasi quien, dicho sea de paso, quiere quedarse con la casa que el intérprete adquirió producto de los años de trabajo en el medio mexicano.