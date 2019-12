Redacción Fama

A modo de terapia, pero sobre todo para crear conciencia en la prevención, Anahí de Cárdenas comparte con sus seguidores cada paso que le toca dar con el cáncer de mama que padece. Así, ayer la actriz se animó a compartir en su cuenta de Instagram la primera sesión de fotos a la que se sometió dejando al descubierto la cicatriz que le quedó tras someterse a una mastectomía.

Anahí acompañó la imagen con un sincero mensaje: “Pensé bastante antes de subir esta foto. Lo comenté con una amiga antes de hacerlo. Me dijo, hazlo, nos estás enseñando mucho. A lo que le pregunté: ¿Y a mí? Me falta una teta. Y sí, me falta una teta”, relató para luego reflexionar sobre el tiempo que pasó juzgando su físico.

“Pasé tantos años de mi vida adulta mirándome las tetas, descontenta por sus diferencias, molesta con mi cuerpo por no ser perfecto y ahora solo tengo una. Antes de este proceso le pedí a mi novio que me tome una foto, ayer la vi y dije: ¡Mierda, qué lindas eran mis tetas! Tantos años que me la pasé juzgándome... Por eso decidí hacerme esta sesión de fotos. Porque es una manera de reconocerme ahora, en mi elemento, y empezar a quererme nuevamente, pero ahora más bonito, sin juzgarme. Abrazar mis imperfecciones que son perfectas para mí”.

La actriz que por estos días viene grabando la cinta nacional No me digas solterona 2 empezará en los próximos días un tratamiento de quimioterapia. “Habrá más cambios. Más inseguridades. Pero vamos a darle batalla”, agregó.

Desde que le diagnosticaron cáncer de mama el pasado 4 de noviembre, Anahí ha compartido en redes sociales cada paso que ha dado para vencer la enfermedad. Y aunque ha confesado que la noticia la devastó, en cada uno de sus videos y sus posts viene demostrando fortaleza para hacerle frente al mal.

“Tengo que hacer quimioterapias, entre 4 y 6 meses. Cuando me lo dijeron, la pasé mal, me asusté muchísimo... me tomé un par de días para procesar, llorar. Es normal tener miedo, son procesos, pero abracé mi miedo. La mejoría viene de adentro, la cura viene del alma”, compartió en días pasados.

Prevención. Desde que fue diagnosticada con cáncer de mama, Anahí se ha mostrado optimista de poder vencer a la enfermedad. También pidió a sus seguidores que se hagan chequeos preventivos.