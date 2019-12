El actor de 39 años, William Levy quien ha participado durante varios años en distintas películas y novelas reveló que no ha sido ajeno a las incomodidades de realizar escenas de videos íntimos con sus colegas.

El cubano declaró durante el estreno de su tan esperada película “En brazos de un asesino”, donde protagoniza algunas escenas subidas de tono , que no le ha sido nada fácil actuar en la cinta debido a la interpretación de su personaje.

William Levy

Además de confesar lo incómodo que se siente al realizar videos sexuales aseguró no estar acostumbrado a este tipo de filmaciones en los rodajes admitió que lo que más le preocupa es que sus hijos Christopher y Kailey, frutos vean las imágenes.

“Mi mamá y mi abuela me han visto desnudo un montón de veces, pero me preocupa más mis hijos y siempre les advierto que este tipo de cosas no pueden verlas, especialmente mi hija”, dijo el famoso actor.

William Levy

William Levy participó en varias novelas mexicanas en las que siempre ha asumido el papel del galán de la historia, con la finalidad de seguir desarrollándose profesionalmente se mudó a los Estados Unidos en busca del éxito en el tan famoso país de Hollywood, logró obtener participación en la tan famosa cinta de “Resident Evil: The Final Chapter, Addicted” y “The single moms club”.

Por tal motivo decidió comenzar a generar su propio contenido para potenciar el mercado latino en Estados Unidos y para lo cual creó su propia productora “William Levy Entertainment”.

“En brazos de un asesino”, dirigida por Matías Moltrasio y basada en el libro de Killing Sarai de J.A. Redmersk ha sido la primera producción del cubano donde hace el papel de un asesino a sueldo aparentemente frío y sin sentimiento.