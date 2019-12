Roxette: la historia detrás de su mayor éxito “It Must Have Been Love”

La noche del lunes 9 de diciembre falleció Marie Fredriksson, vocalista de Roxette, uno de los duetos más importantes de la música en el siglo pasado. Su partida removió los recuerdos de quienes crecieron al ritmo de sus canciones y reaviva los mejores éxitos de la combinación sueca.

Impresionantes éxitos como “It Must Have Been Love” y “Listen to your heart” consiguieron que Roxette pase de ser un dueto sueco de éxito regional a uno de los dúos más importante del momento, incluso siendo comparados con ABBA, el grupo escandinavo que marcó época.

Fue precisamente “It Must Have Been Love” (“Debió de ser amor”) la que le abrió las puertas a Roxette al mercado internacional. El éxito compuesto por Per Gessle, guitarrista y la mitad del dueto, en 1987 es recurrente en muchas emisoras radiales incluso 30 años después.

El origen de la canción

Lo que pocas personas saben es que inicialmente la canción estaba planeada como un tema navideño para celebrar las fiestas de 1987 y fue encargado por la compañía discográfica EMI. Es así como el dueto y sus colaboradores dieron forma al single “It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted)”, la cual tuvo una aceptable recepción en Suecia, aunque estaba lejos de ser el éxito que estaba destinado a ser.

Todo cambiaría en 1990 cuando Touchstone se mostró interesada en incorporar el tema navideño en su catálogo de películas, aunque aún no sabían en cual incluirla. Para aquel momento, Roxette ya gozaba de éxito con su sencillo “The Look” e incursionar en la gran pantalla era una buena opción.

Ese mismo año se estrenó ‘Pretty Woman’ (‘Mujer bonita’), la película taquillera protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts y que contaba con “It Must Have Been Love" como canción principal. En tiempo récord, Marie Fredriksson y Per Gessle reestructuraron la canción sacándole toda referencia navideña, modificando estrofas y retirando la introducción con campanas navideñas.

“It Must Have Been Love" se convirtió en el sencillo más vendido Estados Unidos, Australia y varios paises de Europa. Incluso se realizaron regrabaciones en otros idiomas, entre ellos español y que, al igual que la versión original, es tema recurrente en algunas emisoras radiales.