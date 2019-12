Luego de que Pedro Loli se presentara en el escenario de “El dúo perfecto” y rompiera en llanto al pedir disculpas por las acusaciones de infidelidad que surgieron en su contra , Fiorella Méndez, madre del hijo del cantante, se pronunció ante cámaras.

La productora de “La banda del chino” fue abordada por las cámaras del programa “Válgame”, donde dio a conocer cuál es su sentir tras enterarse que tres jóvenes aseguraron que el cumbiambero mantuvo ‘affaires’ con ellas, pese a estar comprometido.

Fiorella Méndez y Pedro Loli

A pesar de lo que muchos podrían pensar, Fiorella Méndez lució un buen semblante y destacó que se encuentra bastante calmada.

“¿Fiorella cómo te encuentras?, ¿bien, tranquila?”, le preguntó una reportera del programa, tras lo cual Méndez respondió: “sí, claro, me ves bien, me ven bien”.

De esta forma, Fiorella Méndez ha demostrado que, pese al escándalo por las supuestas infidelidades de Pedro Loli, continúa adelante con su vida y sus proyectos personales.

Pedro Loli pide perdón a Fiorella Méndez

El pasado 7 de diciembre en “El dúo perfecto”, Pedro Loli reapareció para pronunciarse públicamente luego de que tres jóvenes afirmaran haber tenido un ‘affaire’ con él cuando este ya mantenía una relación con Fiorella Méndez.

El cantante de cumbia no dudó en pedirle disculpas a la madre de su hijo por la polémica que se generó desde que el programa “Magaly tv, la firme” presentara los testimonios de las supuestas amantes del intérprete.

“Lamentablemente soy una persona muy confiada y hay personas que se aprovechan de eso y de mi amistad... No me importa absolutamente nadie más que mi familia, lo que quiero pedir es disculpas por el mal rato, por la exposición porque ellos no se merecen eso. La verdad la sé yo y las explicaciones del caso solo se la merecen mi familia y absolutamente nadie más”, señaló el exintegrante de la Gran Orquesta Internacional.