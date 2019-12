Steve Harvey volvió a generar polémica en redes sociales luego de hacer una broma mencionando a los carteles de Colombia en la gala del Miss Universo 2019.

Todo inició cuando, durante su mensaje de bienvenida, el animador recordó el incidente de 2015 cuando, por error, dio como ganadora del Miss Universo a la Miss Colombia en lugar de a la candidata de Filipinas.

“Es un placer estar aquí, como anfitrión por quinta vez, no lo puedo creer. ¿Ustedes pensaban que estaba acabado? Nunca se olvidaron de lo de Miss Colombia, si hace cinco años hubiese dicho que iba a estar aquí, hubiesen pensado que estaba loco. Me levanté y seguí”, comentó.

Tras esto, Steve Harvey lanzó el siguiente comentario: “Colombia lo superó, me han perdonado, pero no todos, la gente del cartel todavía esta medio molesto conmigo. Es un placer estar aquí, me encanta, Miss Universo me ha llevado a unos escenarios maravillosos”, expresó el presentador, generando las risas de algunos presentes.

Sin embargo, las palabras de Harvey no fueron muy bien recibidas por otras personas, quienes hicieron sentir su incomodidad por medio de Twitter.

“Hasta cuándo con tus chistes sobre Colombia y los carteles de la mafia”, “No más de #SteveHarvey”, “Hasta cuándo tendremos que aguantarnos a ese tipo desagradable, poco profesional y mal presentador. Y para colmo de males hablando mal de Colombia”, “Podemos perdonarte por un error que ocurrió hace años. Pero hacer un chiste en televisión mundial sobre los carteles y la historia violenta de Colombia no está bien. No es divertido. Es hiriente. Es vergonzoso. Esperamos una disculpa de tu parte”, “Miles de personas asesinadas, financiamiento para la guerra, corrupción, millones de vidas destruidas por la adicción, destrucción del medio ambiente. El narcotráfico y los carteles de la droga no son un chiste”, fueron algunas de las fuertes críticas que surgieron contra el conductor del Miss Universo 2019.