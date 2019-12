Marie Fredriksson falleció este martes a los 61 años, luego de una larga lucha contra el cáncer de cerebro. La líder y vocalista de Roxette será recordada por su voz en grandes hits que dieron vida a la banda e hicieron cantar a varias generaciones.

Canciones como It must have been love (1990), parte de la banda sonora de películas famosas como Pretty Woman, The look, Listen To Your Heart, Dressed For Success, entre otras, figuran en el repertorio del dúo sueco.

La voz de Marie Fredriksson se apagó tras su muerte; sin embargo, sus éxitos y otras producciones solo para conocedores harán que el legado de la vocalista de Roxette continúe.

Con canciones románticas y otras muy bailables, la Roxette se hizo conocida por la mayoría de sus temas que figuran en sus álbumes Look Sharp! (1988) y Tourism (1992), las mismas producciones que convirtieron al grupo en un icono musical de los noventa y que lo ubicaron en lo más alto de los Billboard.

En esta nota, recordamos los temas que hicieron que el grupo sueco, conformado por Marie Fredriksson y Per Gessle, alcanzara la fama mundial.

It must have been love (1986)

Spending my time (1991)

Listen To Your Heart (1988)

The Look (1988)

Joyride (1991)

How Do You Do! (1992)

Dressed For Success (1988)

Dangerous (1991)