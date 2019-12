Roxette, en su última visita al Perú, tocó el arpegio de ‘El Cóndor Pasa’ [VIDEO]

Tras el súbito fallecimiento de la vocalista de Roxette, Marie Fredriksoon, muchos peruanos, embargados por la nostalgia, recuerdan cuando el dúo sueco interpretó 'El Cóndor Pasa’ en su última visita al Perú en el 2012.

Luto en la atmósfera musical. Esta mañana se difundió la noticia de que Marie Fredriksoon, cantante de Roxette, murió a los 61 años tras luchar varios años contra un cáncer cerebral. Per Gessle, con quien hacía dúo en el grupo sueco, compartió un sentido mensaje en Twitter: "El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto tiempo que pasamos días + noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño llegamos a compartir! Me siento honrado de haber conocido tu talento + generosidad”.

En Perú la noticia cayó como un baldazo de agua. Sobre todo para las más de 15 mil personas que asistieron al inmortal concierto que protagonizó Roxette el 12 de abril del 2012 en el Estadio Nacional.

Después de cuatro lustros el dúo pegaba la vuelta a los estrados. En nuestro país, tras elegirnos como parte de su gira, volvió a darle vida a sus hits como ‘Dressed for Succes’, ‘It Must Have Been Life’, ‘The Look’, entre otros.

El capítulo cumbre de esa larga noche fue cuando el guitarrista de Roxette, Christoffer Lundquist, inyectó una dosis de adrenalina en el público cuando tocó el arpegio de ‘El Condor Pasa’. El multitudinario concierto fue traducido por Marie Fredriksoon de la mejor manera. “Fue una experiencia fuera de este mundo”, escribió la cantante en sus redes sociales.