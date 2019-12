Karen Schwarz sobre infidelidad: “Pecado es creer que era el hombre de tu vida"

Karen Schwarz se pronunció sobre los casos de infidelidad que se hicieron públicos en las últimas semanas. La modelo fue abordada luego de la emisión de su programa “Mujeres al mando” y realizó comentarios sobre el tema.

Tras ser cuestionada sobre su opinión sobre los últimos casos de infidelidad presentados en la farándula nacional, la modelo indicó que es muy difícil pasar por una situación similar, especialmente cuando se trata de una persona pública. Además indicó que para ella, se trata de un tema muy delicado.

PUEDES VER Karen Schwarz se conmueve al revelar el sexo de su bebé en vivo

“Gracias a Dios no lo he pasado y espero que nunca me pase pero nunca hay que escupir al cielo porque te puede caer en la cara... debe ser una situación muy fea porque tu apuestas todo por una persona... Es normal, No es pecado dejar de amar, pero si es pecado, creo yo, cuando te enteras por terceras personas que esa persona que tu pensabas que era el hombre de tu vida no lo era", expresó la ex reina de belleza.

Karen Schwarz reveló el sexo de su nuevo bebé en vivo

La famosa pareja anunció el mes pasado, mediante una tierna fotografía en redes sociales, la llegada de un nuevo miembro a la familia. En la fotografía se puede ver a Ezio Oliva besando la pancita de la conductora y también, a la pequeña Antonia asomarse junto a su padre. La futura mamá no pudo ocultar la emoción por su segundo embarazo. “Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo... Seré madre por segunda vez", escribió en Instagram.

Sin embargo, algunos días después, la pareja alarmó a sus fans tras indicar en Instagram, que tuvieron un pequeño susto con el embarazo. “Un pequeñísimo susto, pero gracias a Dios todo espectacular. ¡Te estamos esperando hijita!”, se puede observar junto a la publicación.

Hasta hace algunas horas, el sexo del bebé era desconocido, pues Karen Schwarz decidió guardar el secreto y develar la noticia hoy en su programa “Mujeres al mando”. Finalmente el anuncio se realizó mediante una divertida secuencia en el programa y finalmente se pudo conocer que la feliz pareja se encuentra en la espera de una niña.