Entrevista inédita revela que Jenni Rivera recibió amenazas de muerte

La madrugada del 9 de diciembre de 2012, un avión privado que transportaba a Jenni Rivera y seis personas más sufrió un aparatoso accidente que terminó con la vida de la cantante, quien horas atrás había realizado un concierto en la ‘Arena Monterrey’ y se dirigía a la capital del país a participar de ‘La voz México’.

Su muerte despertó las sospechas de un atentado debido al contenido de sus canciones, conocidos popularmente como narcocorridos, y que se revelara que ‘La diva de la banda’ había tocado en fiestas de narcotraficantes.

Con motivo del sétimo aniversario de la muerte de la cantante, el locutor Pepe Garza compartió en su canal de YouTube una entrevista que realizó a ‘La diva’ meses atrás de su fatal accidente. El video contó con la presencia de sus hijos Chiquis y Juan Ángel.

En el video, el locutor asegura que fue la misma Jenni Rivera quien le solicitó la entrevista y así dejar un testimonio en caso le sucediera algo en su gira debido a la inseguridad que se vive en México. Incluso, al ser consultada directamente si había recibido amenazas de muerte, la cantante respondió con un escueto “Sí”.

“Esta entrevista es hoy, miércoles, 27 de julio. Hoy quise hacer esa entrevista con usted Pepe porque hoy mismo recibí un correo de parte de una empresa que está haciendo un evento en Arizona, que el FBI se comunicó con ellos queriendo comunicarse con Jenni Rivera, ellos se comunicaron con Pete Salgado (asistente), él me habla a mí” señaló la cantante, que no mostraba esa energía propia de sus presentaciones.

Jenni Rivera en su último concierto en Arena Monterrey.

Las autoridades estadounidenses intentaron comunicarse pues un informante de mucha credibilidad aseguraba que atentarían contra la cantante en Reynosa.

“Sí, me siento intranquila porque ya está involucrada gente profesional, pero tengo que ir. Le pedí a mi esposo, no hemos tomado la decisión, él siempre me acompaña, y le pedí que se quedara con mis hijos por si algo llega a suceder, me voy yo sola”, expresó.

La cantante intentó desligarse del narcotráfico, una acusación constante en su carrera por el contenido de sus canciones: “Cuando han ido personas a mis palenques, gente de diferentes grupos o cárteles, que los atienda con una fotografía, los trato con mucho respeto, no hay problema con nadie, con ninguna agrupación o cártel” aseguró.

Sin embargo, Rivera reveló que fue amenazada en repetidas ocasiones pero no les hizo caso pues inicialmente pensaba que se trataba de llamadas de otros promotores para sabotear a la competencia hasta que, antes de un concierto en Reynosa, tuvo que huir y esconderse en una camioneta luego que se expandiera el rumor de un grupo de personas armadas llegando a sabotear su presentación.

“Me voy a ir a trabajar, estoy pensando en dejar a mi esposo aquí con mis hijos, que me encuentre en Monterrey el sábado y creo en un Dios todopoderoso que como me ha sacado delante de muchas cosas, me sacará de esto también. Yo le sirvo a Dios más viva que muerta, que quiero a mi público y que con todo respeto quise dejar esto grabado con usted. Aquí empezó Jenni Rivera y si va a terminar, aquí va a terminar”, concluyó.

Un tuit anónimo causó polémica semanas antes de su muerte, pues afirmaba que si ‘La diva de la banda’ tocaba en la ‘Arena Monterrey’, tal y como lo hizo, ‘Los zetas’ la asesinarían.