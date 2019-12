Tras varios años de ausencia, la recordada actriz, Irma Serrano, conocida como la “La Tigresa” sorprendió a todos su seguidores y medios de comunicación, tras aparecer en el conocido teatro Fru Fru en México, con motivo de la celebración de sus cumpleaños.

“La Tigresa" asistió la fiesta sorpresa con un elegante vestido dorado, y estuvo acompañada por la actriz María Victoria, el locutor Alfredo Palacios y la cantante Laura León “La Tesorito”. Siempre con su característico maquillaje, Irma Serrano entró caminando lentamente a su celebración con la ayuda de familiares.

“Estoy vivita y coleando, no quiero pensar en que me voy a ir un día, ¿para qué? Yo no quiero pensar en morir, qué flojera”, Serrano respondió así ante la prensa. Además, indicó sentirse muy bien de salud y mostró su lucidez al bromear con el periodista sobre su edad. “Yo no me considero vieja, pienso vivir más de lo que me corresponde”.

¿Quién es Irma Serrano “La Tigresa”?

Nacida en Chiapas, Ciudad de México el 9 de diciembre de 1993, es la tercera de los tres hijos del primer matrimonio de Santiago Serrano Ruiz “El Chanti”, poeta, periodista y escritor junto con María Castro Domínguez, dueña de diecisiete haciendas.

Cantante, compositora y actriz cinematográfica. Se consagró en la década de 1960, como una de las mejores intérpretes de la música ranchera; además, desarrollo una carrera cinematográfica de más de una decena de filmes. Finalmente, en la década de los noventa, Irma desapareció brevemente del mundo del espectáculo para dedicarse a la política. Fue diputada y senadora por el estado de Chiapas, en México.

Su relación amorosa con Gustavo Díaz Ordaz

Serrano reveló en su libro autobiográfico “A calzón amarrado”, la relación extra-matrimonial con el ex presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó al país mexicano entre 1964 y 1970.

Desde entonces, tras varios años se convirtió en un secreto a voces el vínculo sentimental entre la actriz y el político mexicano sin que hubiera alguna confirmación de ambas partes.

