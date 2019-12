Sheyla Rojas y Rosángela Espinoza protagonizaron un tenso momento en “Esto es Guerra” cuando la popular ‘Shey Shey’ estuvo participando como jurado en la competencia ‘Dale play’.

Los ‘combatientes’ realizaron una coreografía de la película “Footlose”, mientras que los ‘guerreros’ representaron el baile de “La máscara”. Al finalizar de la presentación de ambos grupos, Sheyla Rojas procedió a dar su veredicto y dio como ganadores a los ‘combatientes’. Sin embargo, esto no fue del agrado de la popular ‘Chica selfie’.

Rosángela Espinoza acusó a la exnovia de Antonio Pavón de no ser imparcial al calificar el baile. “Sheyla es buena amiga de Angie, se le nota que es ‘guerrera’, no nos traen jurados que nos favorezcan", señaló.

No contenta con ello, ‘Rous’ encaró a la conductora de “Estás en todas” para decirle que no estaba de acuerdo con su decisión. “Deberían evaluar muy bien al jurado calificador, pero, la verdad, no estás haciendo bien tu papel de jurado. Si yo estuviera sentada ahí diría que mejor lo hicieron los ‘combatientes’ porque hubo más coreografía, trabajo en equipo, la caída estuvo limpia”, aseveró.

Al escuchar esto, Sheyla Rojas no se quedó callada y le respondió a la ‘Chica selfie’ justificando el porqué de su decisión. “No puedes menospreciar lo que hizo el otro grupo porque, a mi parecer, estuvieron más coordinados, lo que ustedes hicieron fue algo muy básico", explicó.

Sin embargo, Rosángela Espinoza no se quedó de brazos cruzados y le envió una fuerte indirecta a la expareja de Antonio Pavón. “Mira quien lo dice, sheyla”, le dijo.