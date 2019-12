El cantante de cumbia Pedro Loli reapareció el pasado fin de semana, tras las denuncias de infidelidad en su contra. Su participación como refuerzo en “El dúo perfecto” causó mucha expectativa entre el público televidente y eso se reflejó en el rating que logró el programa.

Con 16 puntos de rating, “El dúo perfecto” fue el programa más sintonizado del fin de semana, superando con creces al segundo lugar, que lo ocupó “El reventonazo” con 12.5 puntos. ¿La participación de Pedro Loli habrá tenido algo que ver con el éxito del show que conduce Gisela Valcárcel?

El cantante pidió disculpas a su familia luego de las acusaciones de infidelidad en su contra.

Pedro Loli lloró en vivo tras acusaciones de infidelidad

El cumbiambero llegó al set de América TV para reforzar al grupo de participantes masculinos durante una secuencia de karaoke. Luego de cantar junto a sus compañeros, Gisela Valcárcel le pidió quedarse en el plató para poder conversar con él sobre su actual situación sentimental, todo esto luego de la publicación de videos que demostrarían sus repetidas infidelidades.

Pedro Loli aprovechó las cámaras para expresar un sentido mensaje a su expareja Fiorella Méndez y a su familia. Al intérprete se le entrecortó la voz en repetidas ocasiones y tuvo que interrumpir sus palabras para poder reponerse. “Aquí estoy, decidí venir aquí porque ya era hora. Lo único que quiero decirles es que con todo esto que ha venido sucediendo, estoy bastante afectado. Quiero que sepan que es la única vez que voy a hablar por respeto a mi familia”, expresó.

A pesar que el cantante no negó explícitamente las acusaciones, le pidió disculpas a su familia por la coyuntura que causaron sus acciones. “Lamentablemente soy una persona muy confiada y hay algunas personas que se aprovechan de eso y de mi amistad. Lo único que quiero decir es que no me importa absolutamente nadie más que mi familia. Disculpas por la exposición porque ellos no se merecen esto, el único responsable de esto soy yo, mi verdad la sé yo y las explicaciones del caso se las merece mi familia, nadie mas”.

Pedro Loli se quiebra al pedir perdón a su familia y es consolado por Gisela.

Luego de sus palabras finales, Pedro Loli no pudo ocultar las lágrimas, por lo que fue consolado por Gisela, quien también comentó sobre la situación. “Si uno tiene que pedir perdón pues lo pide, si uno tiene que expresar su verdad, pues la expresa donde quiera hacerlo. Así seamos personas publicas no tenemos que exponer todo públicamente... yo solo quiero expresar a la mamá de su hijo mis respetos. Que dios los bendiga y que vuelvan a tener alegrías”, dijo la conductora.