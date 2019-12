Luego de presentar los chats con la esposa de Christian Cueva, la modelo Alexandra Mendez reveló lo que vivió luego de haberse presentado en “El valor de la verdad”.

‘La Chama’ se sentó en “Magaly tv, la firme” para revelar infidencia del futbolista peruano y qué sucedió tras contar su verdad en el programa de Beto Ortiz.

Entre todas las confesiones que hizo Alexandra Mendez sobre Christian Cueva y su esposa, contó que recibía amenazas por parte de conocidos del dirigido por Ricardo Gareca.

“Me mandaban a personas como que con media amenazas con gente que me conoce. Me decían: ‘Te van a hacer M’, ‘Esos son bravos’, ‘Te van a mandar a la cárcel’ Eso lo decía él”", declaró ‘La Chama’ en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, Alexandra Mendez encaró a Christian Cueva y dijo que todavía espera ser demandada por las revelaciones que hizo en “El valor de la verdad”.

“Yo decía por qué, si yo tengo pruebas. Incluso él salió en la televisión a decir en una entrevista deportiva, que me iba a hacer una demanda porque estoy hablando lo que no es... Hasta el día de hoy sigo esperando la querella”, manifestó.

Chats de ‘La chama’ y la esposa de Christian Cueva

Alexandra Mendez confesó que no pudo enviarle pruebas sobre la infidelidad de Christian Cueva a Pamela López, pareja del futbolista porque se encontraba embarazada.

“Ella habló tan sincera y de paso que estaba embarazada. Yo me sentí muy triste por ella... Yo tenía las pruebas, pero por su estado (yo no me quería hacer responsable) si perdía a su hijo”, señaló ‘La Chama’ sobre los chats con Pamela López, esposa de Christian Cueva.