Alexandra Mendez ‘La Chama’ revela infidencias de Christian Cueva en programa de Magaly Medina. La modelo venezolana dijo haberse sentido acosada por el futbolista cuando lo conoció.

La ex chica reality se presentó en “Magaly tv, la firme” y no solo expuso los chats en Instagram que tuvo con la pareja del seleccionado peruano, Pamela López, sino qué sucedió cuando vio por primera vez al futbolista.

Alexandra Mendez ‘La Chama’ confesó que conoció a Christian Cueva al ser invitada por unos amigos a comer en un restaurante. “Fue algo privado”, indicó.

“Él cuando estuvo aquí, antes de irse a Rusia al Mundial, yo había ido al restaurante y él (Cueva) llegó", contó la modelo venezolana.

Asimismo, la ex chica reality contó que el futbolista fue muy cortés en su conversación, sin embargo, dijo haberse sentido hostigada tras su primer encuentro.

“Yo me intuí algo porque fue en un lugar privado, decían vamos a comer y yo fui. Cuando llegué él estaba ahí, todo fue buena onda, pero sabes fue algo extraño”, señaló en el programa en “Magaly tv, la firme”.

“Cuando tu conoces a alguien buena onda sabes, pero él ahí empezó como que a acosarme, me escribía por WhatsApp, luego se cambió a otro número”, agregó.

Finalmente, Alexandra Mendez confirmó que el futbolista peruano utilizó la misma excusa que usó con Shirley Arica para poder acercarse a ellas.

“Él me decía que estaba mal con su esposa. Que ellos nada más estaba porque tenía un hijo pequeño y yo le dije que a mí eso no me importaba, yo no quería nada con él”, acotó 'La Chama’ sobre los pretextos de Christian Cueva.