Anahí de Cárdenas muestra en Instagram su cicatriz tras someterse a mastectomía

Anahí de Cárdenas continúa luchando contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado hace aproximadamente un mes. Con el apoyo de su familia, amigos y seguidores, la actriz le está haciendo frente a este difícil momento y utiliza su cuenta de Instagram para dar detalles de cómo va avanzando su tratamiento.

Luego de haber sido operada para combatir su enfermedad, la intérprete sorprendió en la citada red social al compartir una imagen en la que reveló la cicatriz que le quedó en el seno derecho.

En la foto en blanco y negro, la actriz aparece muy sonriente, con parte del pecho descubierto y moviendo sobre su cabello un velo negro. Junto a la instantánea de Instagram, Anahí de Cárdenas escribió un emotivo mensaje en el que destacó la importancia de quererse a uno mismo.

“Pensé bastante antes de subir esta foto. Lo comenté con una amiga antes de hacerlo. Me dijo, hazlo, nos estás enseñando a tod@s mucho. A lo que le pregunté: ¿y a mí? Me falta una teta. Y sí, me falta una teta. Pasé tantos años de mi vida adulta mirándome las tetas, descontenta por sus diferencias, molesta con mi cuerpo por no ser perfecto y ahora, solo tengo una. Antes de este proceso le pedí a mi novio que me tomé una foto, ayer la vi y dije: mierda, que lindas eran mis tetas. Tantos años que me la pase juzgándome”, expresó.

Anahí de Cárdenas muestra la cicatriz de su mastectomía en Instagram

Luego de ello, dio a conocer cuál fue el motivo que la llevó a realizar dicha publicación. “Por eso decidí hacerme esta sesión de fotos. Porque es una manera de reconocerme ahora, en mi elemento, y empezar a quererme nuevamente, pero ahora más bonito, sin juzgarme. Abrazar mis imperfecciones que son perfectas para mí”, señaló.

Anahí de Cárdenas también dejó en claro que no se rendirá hasta vencer el cáncer de mama que la viene aquejando. “Empiezo quimioterapia pronto y también habrá más cambios. Más inseguridades. Pero vamos a darle batalla. ¡A por ese estado de cuerpo (y mente) de verano, de todo el año!”, añadió en su post de Instagram.

Anahí de Cárdenas fue hospitalizada

Hace unas dos semanas, Anahí de Cárdenas causó preocupación entre sus seguidores al revelar que tuvo que volver a la clínica por complicaciones en su estado de salud.

“Me siento hasta las huevas, pero ya salí de la clínica y es un triunfo. ¡Háganme acordar de tener cuidado con la comida!”, fue el mensaje que dejó la actriz en Instagram.

Anahí de Cárdenas confiesa que le detectaron cáncer de mama

Anahí de Cárdenas confesó en Instagram que en su última visita con la ginecóloga le diagnosticaron cáncer de mama. La actriz colgó un video contando su problema de salud y el tratamiento que deberá afrontar para curarse.

“Desayuno en hora de almuerzo. Primer diagnóstico. Cáncer de mama. Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor respetar mi decisión. Gracias”, escribió la intérprete en su red social, acompañado de un video, donde señaló que todavía no puede creer que la hayan diagnosticado con la terrible enfermedad.

“El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, señala Anahí de Cárdenas en el clip. Tras dar a conocer su dura batalla contra, la actriz recibió cientos de mensajes de parte de sus seguidores, quienes le dieron ánimos para superar la enfermedad.