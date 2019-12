Sheyla Rojas salió con todo a responder a Antonio Pavón tras criticar su rol de madre. Luego de los constantes viajes, la conductora de “Estás en todas” fue blanco de fuertes comentarios por parte de su expareja y padre de su hijo “Antoñito”.

Luego que el torero pidiera a la ‘influencer’ que le dé a su heredero para que pase esta Navidad con él en España, la también empresaria no se quedó en silencio y explicó cuál es la relación actual con el padre de su hijo.

“No voy a decir nada, porque eso debe quedar entre cuatro paredes. No es la primera vez que él hace esas cosas y yo simplemente he tomado la postura- hace muchos años- porque él y yo ya no tenemos una relación como padres”, manifestó la exparticipante de “Esto es Guerra”.

En ese mismo contexto, Sheyla Rojas dejó en claro que pese a las conversaciones que ha tenido con Antonio Pavón, él hace caso omiso a los acuerdos entre ellos, por eso prefiere mantenerse en hermetismo con algunas cosas.

“Pero es que uno conversa y le entra por un oído y le sale por el otro (...) Soy una mujer que trabaja, que saca adelante a su hijo, con errores por supuesto. No soy perfecta, creo que nadie es perfecto. Lo más importante es que saco adelante a mi hijo y a mi familia, salgo adelante yo pese a todo lo que pueden decir o hacer de mí; eso habla más que mil palabras”, acotó.

Sheyla Rojas prefirió no hablar más de su vida privada, pese a los cientos de críticas que le hacen llegar en las redes sociales.