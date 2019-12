La joven promesa del arte urbano, falleció esta semana a los 21 años de edad, Juice WRLD nació el 2 de diciembre de 1998 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Hijo de madre soltera, con fuertes creencias religiosas que no le permitían escucha hip-hop desde pequeño.

En la escuela, cursaba el segundo año de secundaria, ahí empezaron sus primeros pasos en la improvisación. En sus inicios, incursionó en el trap narcótico de Future como del hardcore melódico de bandas como Escape the Fate o Panic At the Disco. El joven cantante admitía que había crecido admirando por igual a Kanye West y Kurt Cobain, tenía proyectado seguir sus pasos.

PUEDES VER Arrestan a hombre que empujó a una mujer para robarle su silla de ruedas [VIDEO]

Jarad Antony Higgins nació en Chicago.

Inicios de su carrera artística y diversas colaboraciones

Juice WRLD conocido como el “Príncipe del emo rap”, su éxito como rapero despegó el verano pasado con el tema “Lucid Dreams” que salió de su primer álbum debut Goodbye & Good Riddance (2018), esta edición se colocó segunda posición en los Premios Billboard 200 del 2018 y lo ayudó a conseguir un contrato con importantes disqueras como Interscope Records.

WRLD también tuvo una colaboración en la banda sonora de la película Spider - Man, con el tema “Hide”. Asimismo, a lo largo de su trayectoria tuvo diversas participaciones con artistas como BTS, con quienes realizó “All Night”; Travis Scott con el tema “No Bystanders”, perteneciente al disco Astroworld (2018).

El mundo del rap se encuentra de luto, su reciente desaparición ha conmocionado a diversos artistas, Jarad Anthony Higgins era uno de los prometedores talentos en el arte urbano. Hace menos de siete meses fue nombrado a mejor artista emergente Billboard Music Awards de 2019.

Jarad Anthony Higgins no pudo concluir dos álbumes que se encontraban en proceso; sin embargo, son lo suficientemente brillantes como para situarle en la avanzadilla del emo rap. El primero tiene un estilos en Lucid Dreams y All The Girls Are The Same dos himnos para la posteridad.