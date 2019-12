Pamela Franco: A las 2 de la madrugada le llevo a Christian caldito de pollo a su casa

Pamela Franco se hizo presente en el programa “El Show después del Show” y reveló algunos detalles que tiene en su relación con su actual pareja Christian Domínguez.

La integrante del grupo “Alma Bella” confesó algunas cosas personales que realiza para consentir a la expareja de Isabel Acevedo, durante la entrevista la cantante se sinceró y habló que así sea en la madrugada, ella se despierta para cocinarle un ‘caldito de pollo’ para que se recupere de las trasnochadas de sus eventos.

PUEDES VER: Christian Domínguez expone carácter explosivo de Pamela Franco en video íntimo

Pamela Franco

“La verdad es que Christian tiene una suerte. Lo engrío como no tienen idea. Me levanto a las 2, a las 3, depende a la hora que le toque trabajar. Yo me levanto y le llevo su sopita a su casa”, declaró Pamela.

La cantante dejó en claro que realizar estas actividades no es una locura de amor tampoco un sacrificio porque a ella le nace de corazón hacerlo pues asegura que ha nacido un sentimiento muy bonito.

“Lo recibo con un beso. De frente. El pollito sin hueso, no se vaya a atorar. La verdad no lo llamo locura, pero ha crecido un sentimiento muy bonito entre los dos y todo lo que hago, me nace”, comentó.

PUEDES VER: Pamela Franco confiesa que quiere tener un hijo con Christian Domínguez

Pamela Franco aprovechó las cámaras de televisión para ‘echarse flores’ a sí misma ya que resaltó la suerte del cumbiambero al estar con ella, ambos artistas se muestran cada día más enamorados incluso se especula que estarían pensando es ser padres.