Pamela Franco se defendió de las declaraciones de la expareja del cantante, Isabel Acevedo, quien aseguró que las camionetas es un tema que solo le compete a Christian Domínguez.

Durante una entrevista para “Válgame”, la integrante de “Alma bella” mostró su incomodidad y arremetió contra la popular ‘Chabelita’.

Pese a que aseguró que no se quería meter en el problema legal entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez, la cantante decidió defender su lugar en la relación con él.

"Yo creo que está equivocada, en este caso, sería un tercero ella, y sí me importa porque está involucrada la persona con la que estoy", expresó ante cámaras.

Pamela Franco se defiende.

“Pero no me he querido meter, ‘ojo’, porque Christian es una persona grande y él sabe solucionar sus cosas”, agregó la exconductora de “Se pone bueno”

Además, lanzó un fuerte comentario dirigido a Isabel Acevedo. “Debería cerrar el capítulo de Christian completamente, y hablo de todos los aspectos”, mencionó la cumbiambera en referencia a las camionetas.

Pamela Franco quiere tener un bebé con Christian Domínguez

Los rumores de un posible embarazo de Pamela Franco, fruto de su relación con Christian Domínguez, se encendieron luego de que ella sea captada junto al cantante saliendo de un clínica a altas horas de la noche.

Según la cumbiambera, su visita al centro de salud se debió a que le diagnosticaron gastritis. “Si algún momento pasa, no tendríamos ningún problema porque es algo que ambos deseamos”, expresó. Además, descartó que su visita a la clínica fue para someterse a una prueba de embarazo.