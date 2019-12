Miss Brasil y Miss Colombia se pronuncian contra la violencia de género durante el Miss Universo 2019.

El certamen Miss Universo 2019 ya tiene a sus 10 primeras finalistas, entras las que se encuentran Júlia do Vale y Gabriela Tafur, Miss Brasil y Miss Colombia respectivamente. Ellas no dudaron en aprovechar la trasmisión del concurso y enviaron un fuerte mensaje en el que despreciaron la violencia contra la mujer.

Desde el año pasado, los organizadores del evento agregaron una nueva ronda a la que denominaron: “Declaraciones iniciales”, en esta etapa las aspirantes a la corona deben ofrecer al público un discurso de 15 segundos a modo de presentación personal. En este momento las misses deberán impresionar al jurado y presentarse ante él público presente y espectadores.

Misses latinoamericanas se expresaron contra la violencia de género

En esta fase del evento, las representantes de Brasil y Colombia decidieron expresar su posición sobre el movimiento feminista y la violencia contra las mujeres.

Júlia do Vale, Miss Brasil, expresó fuertemente su opinión. “Como Miss Brasil y como mujer siento que hay que pelear por los derechos humanos, hacer que escuchen mi voz contra la agresión y nunca quedarme callada. Gracias a las feministas del pasado hoy tengo muchos derechos y prometo que voy a continuar peleando por nuestras generaciones y las que siguen", dijo la concursante.

Miss Brasil

Del mismo modo Gabriela Tafur, representante de Colombia y abogada de profesión, indicó que trabaja diariamente para obtener justicia en muchos casos de mujeres que fueron afectadas. “El propósito de mi vida es poder contribuir en construir una mejor sociedad. Como abogada trabajo para proteger los derechos de las mujeres victimas de la violencia. Como Miss Colombia he viajado a mas de 25 ciudades en 7 países y he dado visibilidad a causas que la necesitan. Así que tengo el compromiso con la humanidad y siempre voy a hacer lo mejor para devolverle al mundo todo lo bueno que he recibido”, manifestó.

Miss Colombia

De este modo, las aspirantes a la corona del Miss Universo 2019 dejaron muy en claro su posición sobre la violencia contra la mujer y no perdieron la oportunidad de mostrarse a favor de la lucha para erradicar este problema social.