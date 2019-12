Klóe y Kim Kardashian expulsan a Kourtney Kardashian del reality

Kim Kardashian sabe cómo funciona el programa familiar Keeping up with the Kardashians, sobre todo qué es lo que le gusta a la teleaudiencia. La celebridad no quiere más a su hermana Kourtney Kardashian en el reality que las llevó a la fama en Estados Unidos.

Desde que el programa empezó en 2007, la cadena estadounidense E! las convirtió en celebridades a las hermanas Kardashians: Klóe, Kourtney, Kim, Kylie y Kendall; además de la matriarca Kris Jenner.

El éxito de Keeping up with the Kardashian siempre ha sido la exposición de sus mansiones, su vida privada, los viajes familiares, los embarazos de cada uno de los miembros del clan y cada una de las discusiones. Mientras más íntimo era cada uno de los capítulos, las celebridades aumentaban su fortuna, convirtiéndolas en prósperas empresarias, modelos o diseñadoras.

Las hermanas Kardashian antes de pelearse en el reality. (Foto: Instagram)

En la prensa rosa estadounidense se conoce que Kim Kardashian no quiere a Kourtney Kardashian en el programa de telerealidad, pues desde que Kylie y Kendall Jenner se alejaron de Keeping up with the Kardashians por motivos de desarrollo personal y profesional; ahora, quien daría un paso al costado sería Kourtney.

Cansada de mostrar su vida privada frente a cámaras, la mayor de las hermanas Kardashians empezó con apariciones cada vez más esporádicas en el reality; esto hizo que Kim y Klóe estallaran en ira, porque creyeron que era injusto que ella solo quiera salir en el programa sin compartir su intimidad, motivo que las obligó a enfrentarse en cámaras.

Kourtney Karashian estaría fuera de Keeping upt with the Kardashians. (Foto: Instagram)

Klóe Kardashian y Kim Kardashian increpan a Kourtney Kardashian

En el reciente capítulo del domingo (08 de diciembre), la riña empezó después que Khlóe Kardashian llamara a su hermana mayor para saber dónde andaba, y la descubriera que le estaba mintiendo.

“No puedo creer que haya pillado a Kourtney mintiendo así. Me estás diciendo que estás con tus hijos, pero tus hijos están en mi casa. Mentirosa”, manifestó Khlóe frente a cámaras, evidentemente enojada.

Las hermanas Kardashian se encontrarían enfrentadas por no exponer vida íntima. (Foto: Instagram)

“Mis hermanas son muy entrometidas cuando se trata de cualquier cosa sobre mi vida”, se excusó Kourtney Kardashian. “Intento mantener ciertas cosas en privado. No me gusta compartir (información) sobre mis citas. No sé si se aburren en sus propias vidas y quiere tener la vida de citas salvajes que creen que llevo”, acotó.

En tanto, Kim Kardashian también hizo su descargo frente a cámaras e indicó que su hermana mayor no comparte mucho protagonismo con el programa Keeping up with the Kardashians.

“Kourtney pasa mucho tiempo fuera de cámara. No habla de sus relaciones, pero verás fotos de los paparazzis que la captan a ella y a su novio, que no puedo decir su nombre en el show porque Kourtney no quiere. Veré cosas o leeré sobre eso en Internet y me preguntaré, ¿realmente eso pasó?¿Está hablando con esta persona? Y me daré cuenta de que es verdad, pero ella es tan reservada con nosotras que ni siquiera nos lo dice”, protestó.

Al parecer, las infidencias de Klóe y Kim Kardashian habrían generado una discusión con su hermana mayor, quien dijo al aire “¿estoy despedida?”, después que sus consanguíneas le presentaran la propuesta que según sus palabras textuales fueron las siguientes: “Tenemos una propuesta para ti: empieza con una F y termina con una D”, haciendo referencia a la palabra ‘fried’, que significa “despedida”.

Khloé Kardashian y Kim Kardashian enojadas con su hermana mayor. (Foto: Instagram)

Desde esa discusión, el futuro del reality de telerealidad Keeping up with the Kardashians es incierto, pues ni siquiera la intervención de la matriarca Kris Jenner será suficiente para que las aguas se calmen entre las hermanas.