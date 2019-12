Gal Gadot confiesa que lloró al ver “Wonder Woman 1984” por primera vez

Poco antes del lanzamiento del tráiler de “Wonder woman 1984”, Gal Gadot (protagonista) y Patty Jenkins (directora) se animaron a dar sus impresiones sobre cómo fue el rodaje de la cinta que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

En medio de la espera por el estreno de “Wonder woman 1984”, Gal Gadot, la actriz principal, contó que esta secuela provocó muchas emociones en ella.

Según comentó inicialmente, verse a sí misma en la pantalla grande le resultaba un poco extraño. "Para un actor, verse actuando en una película siempre es bastante raro, porque eres muy crítico contigo mismo, estás nerviosa y lo que ves es a ti misma", manifestó.

En medio de estas declaraciones, Gal Gadot se atrevió a confesar que, cuando vio “Wonder woman 1984” por vez primera, no pudo contener las lágrimas. “Debo decir que la primera vez que vi ‘Wonder Woman 1984’, en un montaje provisional, me olvidé de que esa era yo”, afirmó.

La actriz aseguró que la cinta le causó una gran emoción pese a que sabía perfectamente lo que sucedería en la trama, pues el resultado de todo el trabajo de equipo la dejó completamente impactada.

“Y eso que he invertido, he filmado toda la película y he leído el guión un millón de veces, la he rodado durante ocho meses y al ver de repente todas las piezas unirse y formar algo tan grande, llamé a Patty llorando....mi reacción fue incluso mayor que cuando vi la primera”, aseguró la estrella de Marvel.

El mensaje de Gal Gadot tras ver trailer de “Wonder woman 1984”

La actriz Gal Gadot compartió un emotivo mensaje en Instagram tras ver el trailer de la cinta “Wonder woman 1984”.

“Ensayo de anoche, viendo el trailer completo me di cuenta ¡Esto está sucediendo! ¡Muy emocionada y honrada de cerrar #CCXP”, escribió en su publicación.